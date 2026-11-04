台股高檔震盪！股添樂看好半導體長線 點名00891布局台積電供應鏈

台股近期高檔震盪加劇，AI投資前景與市場資金動向成為關注焦點。中國信託投信旗下影音節目「週二方愛講」迎來六週年第300集，邀請財經分析師股添樂解析台股走勢。

他指出，儘管短期市場受到資金調整及AI資本支出疑慮影響，台灣半導體供應鏈仍具長期競爭優勢，其中中信關鍵半導體（00891）涵蓋台積電、聯發科及日月光等企業，成為觀察半導體產業的重要ETF標的。

股添樂分析，目前科技股面臨資本支出的兩難局面，大型科技公司持續擴大AI投資，市場擔心融資成本、現金流與獲利回收速度；若企業放緩投資，又可能引發成長動能不足的疑慮。

另一方面，台股先前漲幅已大，加上台美利差及匯率因素，外資自10月以來持續出現獲利了結賣壓，部分使用槓桿的內資也面臨資金調整壓力，所幸散戶及ETF買盤仍有逢低承接跡象。

對於後續行情，股添樂認為，美國期中選舉帶來的政策不確定性，可能是影響年底市場情緒的重要因素。從歷史經驗觀察，選舉落幕後市場有機會重新聚焦企業基本面，而美中AI競爭及相關基礎建設需求並未因此消失。不過，短期資金流向與科技股評價變化，仍可能使指數維持較大幅度震盪。

回到台股基本面，股添樂指出，台灣在全球AI半導體供應鏈具有重要地位，尤其台積電的先進製程與相關產業鏈，仍是支撐長期成長的重要因素。

他以市場預估台積電遠期本益比約16倍為例，認為相較部分美國大型科技股，評價仍具有吸引力。對於不希望集中持有單一個股的投資人，也可透過半導體ETF參與相關產業表現。

股添樂點名中信關鍵半導體（00891），其投資組合涵蓋台積電、聯發科及日月光等半導體企業，提供布局晶圓製造、IC設計與封測產業的管道。

他認為，若市場因情緒因素出現10%至15%的修正，具備產業競爭優勢的龍頭企業仍值得關注。不過，他也提醒，台股近年強勁漲幅不代表未來能持續複製，投資人應避免過度使用信用槓桿，並依自身風險承受能力評估分批布局策略。

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