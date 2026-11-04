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Anthropic將IPO！AI模型價格戰開打 009831布局不怕選錯邊的產業商機

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著AI模型價格競爭升溫，FT核心AI電力算力ETF（009831）布局電力、硬體、軟體及應用四大領域，追蹤涵蓋全球50檔企業的指數。（路透）
隨著AI模型價格競爭升溫，FT核心AI電力算力ETF（009831）布局電力、硬體、軟體及應用四大領域，追蹤涵蓋全球50檔企業的指數。（路透）

AI界的可口可樂與百事可樂之爭，正在上演！隨著ChatGPT勁敵Anthropic傳出即將IPO，市場開始期待下一個AI科技巨頭誕生。然而，當OpenAI、Anthropic及Google競相推出更強大的模型，投資人可能忽略另一個問題：AI愈來愈便宜，究竟誰能賺到錢？

過去科技產業不乏類似案例。當競爭者不斷降價搶市占，消費者往往成為最大受益者，企業卻未必能同步提高獲利。如今AI模型也面臨相似挑戰，隨著推論成本下降、開源模型崛起，單靠模型能力建立長期競爭優勢，可能愈來愈困難。

但AI服務價格下降，不代表整體產業商機縮水。當使用門檻降低，企業可能更願意導入AI客服、程式開發、自動化流程及智慧代理人，進一步帶動運算、資料儲存與電力需求。這也讓AI投資從「誰的模型最強」，轉向「誰能掌握需求擴張的商機」。

以硬體供應鏈為例，輝達提供GPU運算平台，博通布局客製化AI加速器，美光供應記憶體與儲存設備；電力端則有伊頓、卡梅科等企業，支撐資料中心持續擴張。無論AI模型市場如何競爭，相關產業仍有機會受惠於整體使用量成長。

FT核心AI電力算力ETF（009831）追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，精選全球50檔企業，採40%電力、20%硬體、20%軟體及20%應用的目標配置，將AI模型競爭背後的多元商機納入投資組合。

此外，009831採不配息設計，將收益保留於基金資產中持續投資，省去現金配息後自行再投入的程序，有機會透過長期累積發揮複利效果，但仍須承擔市場波動風險。

Anthropic能否挑戰OpenAI仍是未知數，但AI普及化可能帶動新一輪產業需求。與其押注單一模型的勝負，009831提供投資人從電力、硬體到軟體應用，參與全球AI產業成長的另一種選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 不配息 Anthropic 布局 OpenAI Google ChatGPT 可口可樂

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