台股10月跌5.7％、009826逆漲0.6％！股添樂：全球配置優勢浮現

＊原文發文時間為11月2日

剛結束的10月，台股滿載台股民期待，華麗下跌5.7%，還一舉摔破半年線；

反觀一檔ETF投資全世界的貝萊德世界股票（009826），因為台幣貶值，反而還逆勢上漲0.6%；

反差最大的，還得是股民不願想起苦難回憶-長天期美債，單月漲6.8%。

所以如果有做資產配置，其實在10月這種主跌半導體的行情，體感不會太強烈。

老朋友都知道，資產配置一直是我從年初以來不斷反覆強調的重點。

一方面台股這幾年每年漲2、30%，我們很難期待往後每一年，還能再上演年年2、30%的行情；

另一方面，這幾年台股能漲到世界第一，主要還是受惠AI基礎建設的紅利期，但AI基建總有放緩的一天，國外那些大金主們口袋銀彈也有打完的一天。

尤其現在大家都缺錢，導致資金越來越貴；現金流惡化，導致融資成本提高，這種擔憂只會持續放大。

所以應對這種不確定，今年開始做全球化資產配置，其實是很不錯的時間點，尤其我們大多數人過去都是100%在台股。

不想／敢投債券也沒關係，全球化佈局是最簡單的一條路，在你的投資組合裡塞進像標普500、納斯達克、或是像009826這種一檔ETF投資全世界的商品，是最簡單有效的做法。

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早上我把這個觀點分享給我朋友，想不到他一句話讓我閉嘴。

他說，最簡單有效的做法，就是逢下跌塞進滿滿的正2。

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