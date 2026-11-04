科技股震盪不減資金熱度 全球股票 ETF 吸金665億美元

Amazon、Alphabet（Google）、Intel等美國大型科技公司財報公布後，市場重新檢視AI龐大資本支出與投資報酬率（ROI），引發科技類股賣壓，增加全球股市回檔壓力。

過去一周全球股票型ETF仍獲665.70億美元淨流入，其中，美國市場吸金349.04億美元，亞洲市場也有207.28億美元資金流入，中國大陸、日本及歐洲市場分別獲117.85億、65.54億及2.14億美元淨流入。產業方面，近一周科技、金融及保健類股為ETF資金淨流入前三大產業，顯示科技股雖面臨短期震盪，資金仍持續尋找不同產業的投資機會。

投資策略方面，富蘭克林建議以穩健分散為原則，核心配置可透過多元配置的美國或全球平衡型基金，兼顧收益並降低投資組合波動；風險承受度較高者，則可考慮新興市場平衡型基金，參與亞洲AI供應鏈及新興市場當地債券的收益機會。

股票布局除長線看好的AI生態系及亞洲科技股外，也可留意兼具AI基礎建設與收益題材的公用事業，以及產業配置多元的美國、日本股票型基金。

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