AI基建進入長期投資期！009828聚焦PCB 高階材料需求受矚目

根據摩根士丹利最新預估，全球AI基礎建設正迎來前所未見的投資浪潮，目前僅處於「九局賽事的第二局」，意味AI基建仍處於長期成長初期，其中半導體、PCB及光通訊，更被視為這波AI基建浪潮中的核心受惠族群。

法人表示，近期國際市場不確定性升高，美國期中選舉增添政策變數，市場觀望氣氛轉濃，資金也一度由科技股轉向傳產等族群，拖累亞洲科技股表現。不過，台股經過一波修正後，籌碼面逐步沉澱，待市場消化短期負面雜音後，在AI長期需求並未改變下，相關族群仍有望重新吸引資金回流。

摩根士丹利預估，未來10年全球AI相關累計資本支出可能高達10兆至15兆美元，全球超大型雲端服務業者未來7至12年間，每年投入資料中心與AI基礎建設的金額，將維持在8,000億至1兆美元的高水位。AI投資的核心意義也將由早期高速擴張，逐步進入高檔常態化階段，也就是資本支出不再追求倍數暴增，而是維持長時間、高水位的穩健成長。

值得注意的是，即使資料中心整體支出增速逐步平穩，先進封裝、高效能運算晶片等核心環節的技術迭代仍相當快速。同時，市場關注焦點也從「投入多少資本」，逐漸轉向「能創造多少投資回報（ROI）」。隨著AI基建及技術進步帶來生產力提升，摩根士丹利預期有望推動美國GDP年增率增加50至70個基點，顯示AI投資正逐步邁向重視實質回報的成熟階段。

從產業面來看，隨著AI伺服器與資料中心規格持續升級，需求正從上游晶片進一步擴散至中下游高階硬體零組件，半導體、PCB／CCL與光通訊因此成為市場高度關注的三大領域。其中，半導體仍是AI基建的「火車頭」，算力需求持續成長，使高效能運算晶片與2.5D、3D先進封裝技術持續升級，具備技術與規模優勢的龍頭廠商仍居產業核心位置。

PCB同樣迎來結構性成長機會。AI伺服器對PCB層數、耐熱度及高頻高速材料的要求明顯高於傳統伺服器，加上高速傳輸規格持續升級，使高階PCB、CCL、玻纖布、銅箔與載板需求同步升溫，部分高階供應鏈更面臨供需吃緊及產能瓶頸。

另一方面，隨著資料中心運算規模持續擴大，傳統銅線傳輸逐漸面臨物理限制，光通訊與矽光子技術則有望成為解決資料傳輸瓶頸及降低能耗的重要解方。

中信台日韓PCB（009828）為國內聚焦PCB題材的ETF，自9月掛牌以來，受惠PCB產業關注度升高，規模及受益人數快速成長。儘管近期電子族群面臨較大的獲利了結賣壓，ETF價格同步震盪，但逢低布局的買盤仍保持一定熱度。

中信台日韓PCB（009828）經理人葉松炫表示，近期市場雖受總經不確定性及市場對AI基礎建設投資報酬與融資可持續性討論升溫影響，科技股波動加劇，但市場情緒與產業基本面未必同步。

從基本面來看，AI基礎建設投資仍維持強勁成長趨勢。觀察產業動態，高階PCB、CCL及關鍵材料供應鏈需求依舊熱絡，部分材料持續面臨供需偏緊態勢。隨著AI伺服器、高速交換器及資料中心規格不斷升級，具備高階板、高速材料及先進載板技術優勢的企業，可望持續受惠這波AI基建帶來的結構性成長契機。

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