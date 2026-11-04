施羅德00419A來了！11月6日募集截止 季配息、選股聚焦AI

施羅德投信推出旗下首檔台股主動式ETF「施羅德AI科技台股主動式ETF（00419A）」，募集期間為11月2日至6日，發行價每單位10元，最低申購門檻1萬元。該基金聚焦台灣AI供應鏈，由游信凱擔任核心經理人、柯鴻旼擔任協管經理人，透過主動選股與持股調整，掌握AI產業發展帶來的投資機會。

施羅德投信指出，AI產業發展快速，具競爭力的企業名單也可能隨技術與市場需求改變，因此00419A採取「從全球看趨勢、在台灣找贏家」的策略。

選股流程從台股市場超過1800檔上市櫃股票出發，初步建立300檔以上的核心股票池，再由經理團隊深入評估，最終挑選30檔以上企業組成投資組合，並依產業趨勢及市場變化動態調整持股。

在資產配置方面，施羅德投信表示，看好台灣AI產業長期成長的投資人，可評估將00419A作為核心持股；若已持有市值型、高股息或債券型資產，也可將其納入衛星配置，增加科技產業曝險；不過，該基金風險報酬等級為RR5，投資組合集中於AI科技相關題材，仍須留意產業波動及市場修正風險。

配息方面，00419A規劃採季配息，並設有收益平準金機制。依基金規定，成立後首次不配息，須待成立屆滿180日（含）後，才由經理公司依公告決定收益分配金額及後續配息安排。

投資人若要參與當次配息，須於除息日前一個營業日或更早完成買進，實際配息金額仍以基金公告為準。

費用方面，00419A每年經理費為0.80%、保管費為0.04%，基金保管機構為中國信託商業銀行。

募集期間可透過元大、中信、玉山等指定銷售機構申購，掛牌後則可透過券商交易。相較追蹤固定指數的被動式ETF，00419A強調經理團隊主動調整持股，但能否透過選股創造超額報酬，仍有待實際績效驗證。

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