47檔台股ETF商品 長線釣大魚

近期AI投資回報疑慮引發的科技股修正，不過，挺過2024年8月全球股市重挫、2025年川普對等關稅衝擊等關卡，成立滿三年的台股原型ETF報酬率仍全數為正，顯示科技產業成長仍為長期投資帶來可觀的累積報酬。

統計截至昨（3）日，觀察近三年台股原型ETF績效表現，47檔平均漲幅達163.2%，且38.2%的標的報酬率在200%之上，前十強依序為富邦科技279.2%、野村臺灣新科技50的274.4%、中信小資高價30的263.2%、國泰台灣科技龍頭258.8%、元大科技市值253.1%、富邦台50的244.4%、元大台灣50的243.7%、永豐智能車供應鏈240.1%、台新臺灣半導體30的227.3%、兆豐藍籌30的226.9%，科技主題與大型權值股布局均繳出亮眼成果。

富邦科技經理人洪珮甄表示，近期台股受到國際科技股震盪、外資調節及高檔獲利了結賣壓影響，短線仍處於籌碼整理階段，但AI產業中長期成長趨勢並未改變。隨著美國期中選舉結果逐步明朗，市場政治不確定性有望降低，加上上市櫃公司陸續公布10月營收，市場焦點將重新回歸企業基本面。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，AI企業擴大投資回收力仍是焦點。Marvell宣布收購Lumentum後股價雙雙重挫，反映市場對交易成本、整合效益與資金負擔疑慮。台鏈宜追蹤雲端建置，觀察高速傳輸、光通訊及先進封裝需求能否轉為出貨與獲利。短線修正也帶來檢視布局機會，投資人可望透過定期定額分批累積部位，參與長期成長。

國泰投信表示，近期台股受財報季影響，短線震盪，但AI產業趨勢不變，讓看好台灣科技業中長期發展的投資人，可定期定額累積台灣科技龍頭股部位。

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