高配息ETF誘因吸睛 四檔近期除息商品 年化配息率逾19%

近期國際科技股波動加劇，台股電子權值與半導體族群同步拉回，市場投資氣氛轉趨審慎。不過，AI長線成長趨勢未變，隨指數修正釋放部分評價面壓力，半導體ETF再度成為資金逢低布局的焦點，其中兼具收益分配的ETF更受關注。

行情震盪之際，高配息ETF「息」引力再度升溫。根據統計，截至11月2日已公告未來兩周即將除息的台股ETF共有19檔，其中四檔推估年化配息率超過19%。富邦台灣半導體ETF（00892）本次預估每單位配發4元，年化配息率約22%居排行榜首位；中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權則均約21.1%，中信關鍵半導體約19.3%，11月ETF收益分配行情受到市場矚目。

富邦台灣半導體此次預估每單位配發4元，不僅刷新自身配息紀錄，也是科技ETF息率最高。本次除息日訂於11月17日，想參與本次收益分配的投資人，最晚須於11月16日買進，收益分配發放日則為12月10日。不過，配息率不代表實際投資報酬率，投資人仍應回歸ETF本身的產業趨勢及投資組合基本面。

經理人陳双吉表示，近期受到國際科技股震盪、資金風險偏好調整影響，台股電子權值股波動放大，短線指數仍可能維持震盪整理。不過，AI基礎建設投資趨勢並未改變，市場焦點正由過去追逐AI題材，轉向檢視企業營收、獲利、訂單能見度及資本支出效益，具實質業績支撐的半導體供應鏈，仍是中長期值得關注的方向。

陳双吉指出，半導體產業受惠AI算力需求持續提升，先進製程之外，成長動能也逐步向先進封裝、設備與測試等環節擴散。尤其當市場進入高檔震盪，投資布局更應回歸企業財報與獲利基本面，尋找營運成長動能明確、實際受惠AI資本支出的企業，而非追逐短線題材。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，半導體產業成長動能也逐漸由晶片製程升級，向先進封裝、測試、設備與材料等領域擴散。隨2奈米進入放量階段，加上CoWoS、SoIC等先進封裝持續擴產，AI帶來的成長紅利有望從晶圓代工龍頭進一步向上下游供應鏈延伸，中長期來看，台股半導體仍具結構性成長題材。

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