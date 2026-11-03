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009826上市3個月反超0050！Ffaarr揭台股近月落後全球逾13％ 分散未必少賺

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
Ffaarr指出，009826上市約3個月報酬反超0050，認為全球分散投資並非必然犧牲報酬，也能降低集中單一市場的風險。聯合報系資料照
Ffaarr指出，009826上市約3個月報酬反超0050，認為全球分散投資並非必然犧牲報酬，也能降低集中單一市場的風險。聯合報系資料照

謝謝板友提醒，注意到貝萊德世界股票（009826）上市三個月以來，報酬率反超元大台灣50（0050）。這三個月一開始的確是台股跑在前面領先全球，但過去一個月台股落後全球13%多，因而反超。

當然這時間很短，未來台股或全球會贏，我仍然認為是一半一半機會。

但之前某樂活常說什麼分散到台股以外就一定會降低報酬，明顯是錯的。

而正是因為不確定未來誰會贏，而單一市場的報酬分布較大（亦即可能最差的狀況較差）所以才會建議以全球股市為主，台股不要佔太多。

◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 報酬率 台股 ETF

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009826逆勢抗跌！近月大勝0050達13% 達人：全壓台股不分散風險太高

附圖1是009826貝萊德世界股票上市的8月3日至11月3日的的三個月報酬率走勢圖，與0050一起做比較，清楚地看到： 009826小漲小跌慢慢走，也是在11月3日為小跌-0.4%。 0050大漲兩個月後大跌一個月在11月3日為小跌-1.37%。「0050三個月報酬率還輸給009826！」

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