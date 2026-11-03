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009826上市3個月反超0050！Ffaarr揭台股近月落後全球逾13％ 分散未必少賺
謝謝板友提醒，注意到貝萊德世界股票（009826）上市三個月以來，報酬率反超元大台灣50（0050）。這三個月一開始的確是台股跑在前面領先全球，但過去一個月台股落後全球13%多，因而反超。
當然這時間很短，未來台股或全球會贏，我仍然認為是一半一半機會。
但之前某樂活常說什麼分散到台股以外就一定會降低報酬，明顯是錯的。
而正是因為不確定未來誰會贏，而單一市場的報酬分布較大（亦即可能最差的狀況較差）所以才會建議以全球股市為主，台股不要佔太多。
◎本文獲 Ffaarr的投資理財部落格 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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