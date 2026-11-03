殖利率跌破關鍵水位 這檔美債ETF可望迎收益與資本利得雙引擎行情

近期全球金融市場受到美國期中選舉、美股科技股評價修正，以及市場重新檢視AI巨額資本支出效益等因素影響，風險資產波動明顯升溫。大華銀投信指出，在科技股回檔與市場避險情緒升溫之際，資金正重新流向固定收益市場，顯示市場風向已逐步從擔憂通膨，轉向關注經濟成長與資金避險需求。大華銀投信指數量化投資部門主管暨大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，近期債券市場出現一個值得關注的訊號，即在美國財政赤字、國債供給仍高的環境下，長天期公債殖利率卻持續自高點回落，反映市場開始提前布局下一階段的利率循環轉折。這意味著當前市場關注焦點，已從通膨是否失控，逐漸轉向經濟成長是否放緩。

郭修誠指出，過去數個月壓抑債券表現的主要因素來自通膨、油價及財政赤字問題，使美債殖利率一度攀升至多年高點。然而近期市場環境已出現明顯變化。郭修誠點出三大美債三大優勢，首先，國際油價大幅回落，有助於降低市場對通膨再度升溫的擔憂；其次，美股科技股因AI投資報酬率議題面臨評價修正，促使部分資金自高波動資產轉向債券市場；第三，美國期中選舉前市場避險需求升高，也同步推升美債買盤。

郭修誠分析，債券市場向來被視為觀察景氣循環的重要領先指標。此次殖利率回落並非單純來自避險需求，而是反映市場對未來經濟成長放緩的預期正在升溫。更重要的是，目前債券市場正同時具備高收益率與資本利得潛力兩大優勢。郭修誠表示，相較過去零利率時代，現階段投資人不需承擔過高信用風險，即可獲得具有吸引力的收益水準。

郭修誠表示，美國投資級公司債目前收益率仍維持在近年相對高檔區間，而大型企業資產負債表穩健、現金流充裕，整體違約風險仍屬低檔，為固定收益資產提供良好的基本面支撐。

郭修誠指出，當市場進入利率高檔反轉階段時，長天期債券通常是最直接的受惠族群。00959B追蹤美國15年以上投資級公司債指數，投資標的以高信評企業為主，兼具信用風險相對較低與存續期間較長兩項特性。當未來殖利率持續回落時，長天期投資級債不僅可提供債息收入，更有機會因價格上漲創造額外資本利得。郭修誠表示，市場過去一年習慣將焦點放在科技股與AI成長題材，但近期資金流向顯示，投資人開始重新重視資產配置與風險控管的重要性。當美股評價處於相對高位、全球政經變數增加之際，固定收益資產的配置價值正逐步回升。

展望後市，郭修誠認為，短期市場仍將受到美國選舉結果、就業數據及後續通膨數據影響而波動，但從債券市場近期表現觀察，資金已開始提前反映未來利率循環的轉折契機。對投資人而言，目前最大的投資亮點不僅是鎖定相對高檔收益率，更在於有機會同步掌握未來殖利率下降所帶來的債券資本利得空間。

郭修誠表示，當市場從擔憂通膨轉向關注經濟成長時，往往就是投資級債券投資價值浮現的重要時刻。目前美國投資級債券同時具備高收益率、高信用品質及潛在降息受惠三項優勢。從資產配置角度來看，現在可望是布局下一波美債行情的關鍵時刻，而00959B正是掌握此波機會的核心工具之一。

美國投資級債現階段四大利多。資料來源：彭博

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