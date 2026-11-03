台股血洗11月 半導體ETF受益人數卻突破60萬人創新高

根據集保結算所統計至10月30止，台股六檔半導體ETF中，合計受益人數突破60萬人次、創歷史新高，為連續第五周人數正成長，且高達五檔半導體ETF受益人數同步創高。儘管半導體市況低迷、股市熱度冷卻，法人認為，股市漲時重勢、跌時重質，如遇大盤急跌，應越挫越勇，鎖定績優ETF分批撿便宜。

分析師表示，3日台股再創波段新低，投資氣圍轉趨保守，市場靜待融資減肥及外資轉賣為買，不過受到摩根士丹利首度執行長Ted Pick表示，未來十年全球AI資本支出恐達10兆至15兆美元，認為AI投資部署，僅處於棒球九局比賽的第二局，AI資料中心的投資回報將具有持久性，AI帶來的人類生產力革命，也可使美國每年實際國內生產毛額（GDP）增長50至70個基點，大大激勵投信六檔半導體ETF，市場買氣持續發燒。

根據CMoney統計至10月30日止，國內投信發行六檔台股半導體ETF中，最新受益人數合計突破60萬人；觀察各檔ETF人氣表現，則以台新臺灣IC設計（00947）、台新臺灣半導體30（00904）、中信關鍵半導體（00891）、群益半導體收益（00927）以及兆豐台灣晶圓製造（00913）等五檔，10月30日受益人數同創新高；績效方面，受益人數創新高的五檔半導體ETF，近兩年報酬率也都突破100%，績效翻倍成長，顯示半導體ETF長線大有可為，投資人有機會越抱越香。

台新臺灣半導體30ETF經理人黃鈺民表示，10月美股出現明顯類股輪動，道瓊漲、標普500和那指同步收黑，費半單月更狂跌超過15%，這突顯半導體和AI供應鏈，面臨獲利預期及估值的雙重調整壓力，但預估選後政治風險降低，將有利於資金回流，目前美台兩地半導體股價修正，已逐步反映政治風險、美債殖利率高檔衝擊，中長期股價將受惠AI產業趨勢成長、企業獲利成長支撐，驅動半導體股的結構性多頭仍可期待。

根據歷史統計，美期中選舉前，股市易受不確定干擾，大盤表現震盪，但期中選舉後1年，股市長期報酬受企業獲利、景氣循環驅動，而非政治版面變動，多數仍呈現走揚格局，另外聯準會若採取「緩升息」政策，股市通常表現會較「強升息」時期佳，由於聯準會10月利率政策按兵不動，預料未來激進升息空間有限，表示現階段美國升息環境仍處於緩升息階段，加上11月美國期中選舉結束後，新政局版面確定，市場不確定風險消除，有助於資金重新聚焦基本面，台股AI半導體供應鏈基本面展望持續正向，中長期展望仍大有可為。

投資建議上，台新臺灣半導體30 ETF投資團隊表示，台灣半導體供應鏈長期受惠AI資本支出擴張、新一代AI晶片平台放量、企業級AI應用普及等三大動能，建議投資人11月布局台股不躁進，可分批布局鎖定高技術門檻的AI或半導體硬體龍頭股，或掌握半導體ETF作產業上中下游完整配置，捕捉中長線成長題材釣大魚。

表：受益人數創新高的五檔半導體ETF績效表現

資料來源：集保結算所 CMoney 受益人統計至10/30 績效統計至11/3 單位：%

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