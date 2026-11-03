清空0050改買009826！10月逆勢贏大盤 達人：抗跌也是一種賺錢能力

我陸續買進持有0050與006208十二年左右，期間一直想擁有全世界股票。

試過美國券商，因為申請太困難繁瑣而作罷，也嘗試兩家台灣券商複委託買VT，還是感到流程過多，這種複雜性將來一定會產生意想不到的破口或麻煩。

所以當我看到貼近我理想的台灣發行第一檔全世界股票009826貝萊德世界股票上市，就果決賣光0050後ALL IN 009826，主因是它符合我最尊崇的投資導師： 約翰柏格先生說的投資原則：「不要在稻草堆找一根針，把稻草堆買下來！」

購買009826貝萊德世界股票至今已經三個月，經歷過波動與漲跌，也做過許多研究，並在自己的粉專與大家互相切磋或從其他粉專學習，最重要的是實戰，從做中學，現在有一些關於009826的體會分享給大家：

抗跌也是一種賺錢的能力

要比較報酬率，就要有對象，我習慣用熟悉的0050當作009826的對手做為比較的依據，009826上市後的前兩個月報酬率呈現停滯，小漲小跌，0050大漲又大跌，所以許多買進009826的投資人不習慣這種平靜無波，漸漸嫌棄它「漲不動」、「不會動」！

殊不知這就是009826的超能力：「抗跌！」

就在10月份，009826路遙知馬力，它的績效是+0.60，而0050的績效卻是-6.34，原來抗跌也是一種賺錢的能力，猶如銅牆鐵壁般地守住投資人的資產，然後一點一滴往上爬。

雖然爬得慢，但因為抗跌，比大漲後大跌更多的0050表現更優秀，這一個月相差7%的報酬率，就知道009826的優質。

投資人總是缺乏耐心

許多投資人總是想藉由股市翻身，所以從事槓桿、當沖、正二、借貸投資等危險行為，總是夢想短期發財，買進一檔標的，幾天不見它一飛衝天就沉不住氣，所以像009826這種長期投資的商品，他們根本無法長期持有，很快就賣出，這種心態不適合長期投資。

只買幾張的人很多 反而真正大戶識貨

有很大比例的投資人只持有009826不到5張，所以應該都是觀望與支持的人居多。

反之，有少數投資人已經買進一千萬元以上，佔總持股一大部分，白話就是說：「有一些超級大戶花了大錢買009826當資產，作為自己投資組合中堅強的防禦堡壘！」

市場崩跌才知道009826的好

009826不是那種大眾化熱門流行的商品，似乎不是很火紅，反而是資深內行投資人才深知它優點的寶物，。

三個月來，009826的投資規模達到88億，慢慢呈現停滯，但它的優點在崩盤時才能展現，也就是資產防禦力，所以009826是慢熱、後來居上、真金不怕火煉型的商品，如果將之擬人化，他不是少年得志，而是屬於大器晚成那一類的人。

買009826不必擔心資產放在國外突然身故

已經圓夢買到全世界股票，而且資產都在台灣，就不必擔心資產放在國外突然身故的問題。

指數化投資人都是著眼長期，一投資就是二十年三十年之久，既然如此，就要預先規劃遺囑與遺產的問題，這是為了心愛的繼承人著想。

而投資美國標的最讓我詬病的就是遺產稅與遺產處理，因為人的身故不限年齡常瞬間發生，在美國券商開戶的投資人會非常麻煩，複委託可能會好一點，但任何事情有個中間商就會將程序複雜化，所以還是009826最單純，摯愛繼承遺產一定可以非常輕鬆簡單。

安定感最重要

以前持有0050總是大漲大跌，有時候一天跌到六位數，而且0050有單一國家地緣政治與半導體產業科技過度集中的風險，現在持有009826因為分散全世界，除了避開這些致命風險之外，波動幅度也變得很小。

三個月來，因為009826的低波動，市場漲跌我都逐漸看淡，擁有009826真的是歲月靜好、無事一身輕，它有幾乎符合我喜愛的優點，缺點我也都能接受。

本來很愛0050，現在有了更完善圓滿穩當的標的，所以我會持續買進009826長期持有，目前佔比六成的美股依舊呈現低迷，這陣子還是累積資產的好機會。

德不孤 必有鄰

自己創立這個粉絲專頁也近三個月，初衷就是009826投資記錄與免費分享，利己又利人且一起學習，投資路上，志同道合的人貴精不貴多，很感謝追蹤我的指數化投資人，願大家都多多買進009826，賺到全世界股票市場長期向上的總報酬加上複利，財務自由，人生也有更多選擇的自由，家庭幸福美滿！

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