009826逆勢抗跌！近月大勝0050達13% 達人：全壓台股不分散風險太高

附圖1是009826貝萊德世界股票上市的8月3日至11月3日的的三個月報酬率走勢圖，與0050一起做比較，清楚地看到：

009826小漲小跌慢慢走，也是在11月3日為小跌-0.4%。

0050大漲兩個月後大跌一個月在11月3日為小跌-1.37%。「0050三個月報酬率還輸給009826！」

附圖2是009826貝萊德世界股票近一個月至11月3日的一個月報酬率走勢圖，與0050一起做比較，清楚地看到：

009826小漲小跌，抗跌維持報酬率為0%。

0050大漲兩個月後，崩盤大跌為-13.24%。

「0050近一個月報酬率大輸009826高達13.24%！」

既然0050高風險卻沒得到高報酬！某些期間報酬率還大輸給009826，這樣為何還要冒著「單一國家地緣政治風險」與「半導體科技產業集中風險」？

實在毫無意義！不如投資安全分散穩當的009826，風險小，長期報酬率還贏0050。

這時候會有投資網紅跳出來說他對台灣有信心也樂活，不可能避險買009826來稀釋報酬率，他會形容滿壘無人出局可以海撈分數，為何只想觸擊上壘得一分？

他忘記滿壘也可能變成殘壘，打者可能被三振，妄想得分用力揮棒也可能被雙殺或三殺，完全是樂觀過頭不考慮風險，而且他真的確定台灣未來一定好，應該重押買0050正二才對！

而且他也買0056，0050長期報酬率大勝0056，他更不應該買0056來稀釋報酬率才是！

所以他針對009826來揶揄是毫無可信度的個人喜好！

以上009826 VS 0050 ，長期投資還是不能只看三個月，009826與0050的未來報酬率表現還得繼續觀察才行！

不過，能買進持有0050的投資人已經比大部分主動、槓桿、當沖、正二、個股、高股息等投資人有智慧多了，0050也屬於指數化投資，是我很推薦的投資商品，不過相較於009826，我現在更推薦分散全世界。

009826是安全抗跌的好商品，在這種股市低迷不振的時期，它依舊維持本來的淨值，盡心盡力守護著投資人的資產。

投資有經驗的人都知道，市場常有一瞬間的暴漲，當閃電打下來時，你一定要在場，所以要好好抱緊009826，迎接暴漲打下來的閃電，到時候報酬豐碩，而009826三個月來都是便宜價，正是寶珠尚未發光的時候，趁早買進布局，將來一起在股市滿意地大豐收！

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