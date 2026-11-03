韓股重挫近4% 009829經理人： 韓國 AI 國家隊迎來價值重估契機

受美國科技股評價修正、AI資本支出（CapEx）回收疑慮升溫，以及美國期中選舉前觀望氣氛影響，韓股3日同步承壓，KOSPI重挫，跌幅近4%，三星電子與SK海力士等半導體權值股領跌市場。大華韓國KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷表示，這波修正主要反映市場對AI投資回收速度的短期擔憂，以及外資獲利了結所造成的賣壓，並非韓國科技產業基本面出現轉折。若從產業趨勢、企業獲利與政策支持三個面向觀察，韓國仍是全球AI供應鏈中最具關鍵地位的受惠市場之一，短期震盪反而提供投資人重新布局優質資產的機會。

賴昱廷指出，近期全球市場最大的爭論焦點，在於科技巨頭大幅擴增AI資本支出後，何時能真正轉化為企業獲利。然而，市場目前擔心的是「獲利驗證速度」，而非「AI需求是否存在」。事實上，包括Microsoft、Amazon、Google及Meta等國際科技龍頭，近期仍持續上調AI相關投資計畫，且雲端服務、生成式AI及資料中心需求維持強勁成長，顯示企業數位轉型與AI導入趨勢仍在持續深化之中。換言之，市場雖然質疑AI投資短期報酬率，但並未否定AI已成為未來科技產業最重要的發展方向。當全球科技巨頭持續擴建資料中心、提升運算能力時，最直接受惠的反而是位於AI供應鏈核心位置的半導體產業，而韓國正是其中最大的受益者之一。

賴昱廷表示，在AI伺服器架構中，高頻寬記憶體（HBM）已成為不可或缺的核心元件，而韓國企業長期掌握全球HBM市場主導權。SK海力士目前仍為全球HBM領導廠商，三星電子亦積極擴充HBM4及先進記憶體布局，兩大龍頭不僅掌握AI記憶體供應鏈關鍵地位，更是推動韓國出口、企業獲利及股市成長的核心引擎。

賴昱廷指出，從產業基本面來看，AI帶動的記憶體需求成長趨勢仍相當明確。隨著全球雲端業者持續投入AI基礎建設、高效能運算（HPC）需求攀升，以及推理型AI應用快速擴張，市場普遍預期HBM供給吃緊狀況仍將延續。這意味著韓國記憶體產業不僅受惠於景氣循環，更具備結構性成長動能。除了企業獲利成長之外，政策面也持續為韓股帶來支撐。韓國政府正積極推動半導體超級聚落計畫，希望透過擴大半導體產能與AI基礎建設投資，鞏固全球半導體強國地位；同時，近年持續推動的「Value-Up Program（企業價值提升計畫）」則有助改善公司治理、提升股東回饋及縮小長期存在的「韓股折價（Korea Discount）」現象，吸引國際資金重新評價韓國企業價值。

賴昱廷分析，回顧過去科技產業發展歷程，每當市場對新技術的投資效益產生疑慮時，短期股價往往先反映悲觀情緒，但最終仍會回歸企業獲利與產業供需基本面。從目前來看，不論是AI資料中心擴建、高頻寬記憶體供不應求，或全球科技巨頭持續提高AI支出預算，都顯示AI產業鏈的長期成長趨勢並未改變，而韓國科技龍頭在全球供應鏈中的戰略地位仍難以被取代。以009829追蹤的KOSPI 50指數為例，其成分股涵蓋三星電子、SK海力士、KB金融、現代汽車、LG Energy Solution及三星生物製藥等韓國龍頭企業，不僅掌握全球AI記憶體與半導體商機，同時兼具金融、消費、電動車及生技產業成長動能，可望受惠韓國經濟與企業獲利同步成長的趨勢。

展望後市，賴昱廷認為，短期市場仍可能受到美國選舉、利率政策與資金輪動影響而波動，但影響韓股中長期表現的關鍵因素，仍將回歸企業獲利成長與產業競爭力。尤其AI基礎建設擴張、HBM需求爆發，以及韓國企業價值重估三大趨勢同步發展下，韓股仍具備相對正向的投資機會。

賴昱廷表示，市場當前擔憂的是AI投資成本過高，但從供應鏈角度來看，全球AI投資規模愈大，對高效能記憶體與半導體的需求就愈高，而這正是韓國企業最具競爭優勢的領域。因此，近期韓股修正更像是市場對評價面的重新調整，而非產業基本面轉弱。隨著AI產業逐步進入商業化收成階段，韓國半導體龍頭企業可望持續受惠，若市場因短期情緒出現波動，反而有機會成為布局韓國AI國家隊與核心龍頭企業的較佳切入點，而009829正是掌握此趨勢的重要投資工具。

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