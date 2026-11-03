快訊

萬事都配合？反駁吳思瑤一說 TVBS高層再還原：我忍不住笑了

網紅Toyz販毒假釋出監 移民署執行強制出境畫面曝光

曾接棒盛竹如成台視當家主播！83歲顧安生驚傳病逝 妻子悲痛證實

聽新聞
0:00 / 0:00

凱基00981T 第11次配息出爐 11月17日除息

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T）迎來掛牌上市以來第11次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，與前4期配息金額一致，預計11月17日除息，12月11日發放，有意參與除息的投資人，11月16日為最後買進日。

儘管美國聯準會10月並未升息，不過委員會內部對政策方向仍存在分歧，市場預期於12月仍有可能升息一碼，且後續利率路徑仍存在進一步上調的可能。由於利率將影響到各層面的經濟問題，且部分資產信用利差自9月以來已明顯擴大，投資人在資本配置上也將益發謹慎。利率緊縮對於經濟已產生限制性作用，若市場投資活動仍顯示受緊縮影響，聯準會後續升息的急迫性也將隨之降溫。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，近期長期公債及信用債殖利率呈震盪反彈。目前各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，不過各類型債券信用利差均已小於10年均值。美國第三季GDP成長率達3.4%、略高於市場先前預期的3.2%，基本面支撐下，多數信用債的利差持續維持在歷史相對低的區間，顯示投資人對實體信用風險的擔憂相對低，當前殖利率對於追求現金流規劃之投資人仍具相當配置價值。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，在全球主要央行貨幣政策仍偏審慎、利率維持較高水準下，債券資產的配置價值持續受到關注。透過適度納入具息收優勢的中天期信用債，不僅有望降低投組波動，也有機會提升整體收益來源的穩定性。

股票方面，隨AI產業持續發展，市場評價重心正由基礎建設投資轉向商業化落地與獲利貢獻，建議投資人除了掌握AI長線趨勢外，更應優先布局具技術競爭力、獲利成長能見度高且評價合理的企業，以兼顧成長潛力與投資效率，在市場震盪中持續掌握結構性成長機會。

平衡凱基雙核收息債券部位鎖定全球BBB級債打造收益來源，股票部位配置聚焦台灣25強龍頭企業，透過「股3債7」雙引擎設計，讓成長機會與收益管道各司其職，是偏好較低波動、同時希望兼顧資本成長與收益的長期投資人作為核心配置的佳選。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

凱基 除息 配息

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

信用債市場分化加劇 貝萊德00991B、00985D迎最新配息

主動野村00980A 每單位擬配發0.688元 11月17日除息交易

Fed按兵不動 非投等債殖利率逾8%吸引布局

配息率衝破13% 復華00949配息3.02元創日股ETF高息話題

相關新聞

清空0050改買009826！10月逆勢贏大盤 達人：抗跌也是一種賺錢能力

我陸續買進持有0050與006208十二年左右，期間一直想擁有全世界股票。 試過美國券商，因為申請太困難繁瑣而作罷，也嘗試兩家台灣券商複委託買VT，還是感到流程過多，這種複雜性將來一定會產生意想不到的破口或麻煩。 所以當我看到貼近我理想的台灣發行第一檔全世界股票009826貝萊德世界股票上市，就果決賣光0050後ALL IN 009826，主因是它符合我最尊崇的投資導師： 約翰柏格先生說的投資原則：「不要在稻草堆找一根針，把稻草堆買下來！」 購買009826貝萊德世界股票至今已經三個月，經歷過波動與漲跌，也做過許多研究，並在自己的粉專與大家互相切磋或從其他粉專學習，最重要的是實戰，從做中學，現在有一些關於009826的體會分享給大家：

AI股估值修正！00918經理人稱資金未撤離 轉向獲利與現金流

台股受美國科技股評價修正與選舉不確定性震盪，00918經理人郭修誠表示，AI供應鏈接單動能穩健，資金聚焦高股息與獲利企業。

00891配息1.55元！年化飆破19%、今年報酬88%稱冠：16日最後上車

中信關鍵半導體（00891）擬配發每單位1.55元，配息金額與上期持平。 若以今日收盤價32.14元計算，年化配息率約19.3%，預計11月17日除息，投資人若欲參與本次配息，最後買進日為11月16日。 根據統計，00891今年前三季合計配發3.55元，且前三次除息皆順利完成填息。 在市場震盪之際，不僅展現股價韌性，也降低市場對ETF配息僅是「左手換右手」的疑慮。

0050漲到116.6元沒賣後悔了！存股族困惑何時停利 過來人曝賣出時機

0050漲至116.6元後回檔，投資人苦惱停利時機；多數網友建議有買房、退休等資金需求再賣，並預留備用金。

台股血洗11月 半導體ETF受益人數卻突破60萬人創新高

根據集保結算所統計至10月30止，台股六檔半導體ETF中，合計受益人數突破60萬人次、創歷史新高，為連續第五周人數正成長，且高達五檔半導體ETF受益人數同步創高。儘管半導體市況低迷、股市熱度冷卻，法人認為，股市漲時重勢、跌時重質，如遇大盤急跌，應越挫越勇，鎖定績優ETF分批撿便宜。

009826逆勢抗跌！近月大勝0050達13% 達人：全壓台股不分散風險太高

附圖1是009826貝萊德世界股票上市的8月3日至11月3日的的三個月報酬率走勢圖，與0050一起做比較，清楚地看到： 009826小漲小跌慢慢走，也是在11月3日為小跌-0.4%。 0050大漲兩個月後大跌一個月在11月3日為小跌-1.37%。「0050三個月報酬率還輸給009826！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。