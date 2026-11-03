凱基00981T 第11次配息出爐 11月17日除息

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T）迎來掛牌上市以來第11次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.082元，與前4期配息金額一致，預計11月17日除息，12月11日發放，有意參與除息的投資人，11月16日為最後買進日。

儘管美國聯準會10月並未升息，不過委員會內部對政策方向仍存在分歧，市場預期於12月仍有可能升息一碼，且後續利率路徑仍存在進一步上調的可能。由於利率將影響到各層面的經濟問題，且部分資產信用利差自9月以來已明顯擴大，投資人在資本配置上也將益發謹慎。利率緊縮對於經濟已產生限制性作用，若市場投資活動仍顯示受緊縮影響，聯準會後續升息的急迫性也將隨之降溫。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，近期長期公債及信用債殖利率呈震盪反彈。目前各類債券殖利率仍多穩居於10年平均之上，不過各類型債券信用利差均已小於10年均值。美國第三季GDP成長率達3.4%、略高於市場先前預期的3.2%，基本面支撐下，多數信用債的利差持續維持在歷史相對低的區間，顯示投資人對實體信用風險的擔憂相對低，當前殖利率對於追求現金流規劃之投資人仍具相當配置價值。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，在全球主要央行貨幣政策仍偏審慎、利率維持較高水準下，債券資產的配置價值持續受到關注。透過適度納入具息收優勢的中天期信用債，不僅有望降低投組波動，也有機會提升整體收益來源的穩定性。

股票方面，隨AI產業持續發展，市場評價重心正由基礎建設投資轉向商業化落地與獲利貢獻，建議投資人除了掌握AI長線趨勢外，更應優先布局具技術競爭力、獲利成長能見度高且評價合理的企業，以兼顧成長潛力與投資效率，在市場震盪中持續掌握結構性成長機會。

平衡凱基雙核收息債券部位鎖定全球BBB級債打造收益來源，股票部位配置聚焦台灣25強龍頭企業，透過「股3債7」雙引擎設計，讓成長機會與收益管道各司其職，是偏好較低波動、同時希望兼顧資本成長與收益的長期投資人作為核心配置的佳選。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。