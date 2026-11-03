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中信關鍵半導體00891擬配1.55元、年化逾19% 過往填息率100%
中信關鍵半導體（00891）擬配發每單位1.55元，配息金額與上期持平。若以3日收盤價32.14元計算，年化配息率約19.3%，預計11月17日除息，投資人若欲參與本次配息，最後買進日為11月16日。
根據統計，00891今年前三季合計配發3.55元，且前三次除息皆順利完成填息。在市場震盪之際，不僅展現股價韌性，也降低市場對ETF配息僅是「左手換右手」的疑慮。
進一步觀察台灣半導體ETF今年以來截至11月2日的報酬率，中信關鍵半導體（00891）達88.1%。整體而言，00891具備三大特色，包括配息水準相對突出、過往填息紀錄佳，以及總報酬表現優於同類型ETF。
展望後市，中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，AI與高效能運算仍是半導體產業最重要的成長主軸。隨著資料中心持續擴建，以及AI應用從模型訓練逐步走向大規模推論，市場對先進製程、AI晶片與高速運算的需求仍有望維持高檔，台灣憑藉完整的半導體產業聚落與供應鏈優勢，預期將持續扮演關鍵角色。
此外，半導體產業成長動能也逐漸由晶片製程升級，向先進封裝、測試、設備與材料等領域擴散。隨著2奈米進入放量階段，加上CoWoS、SoIC等先進封裝持續擴產，AI帶來的成長紅利有望從晶圓代工龍頭進一步向上下游供應鏈延伸，中長期來看，台股半導體仍具結構性成長題材。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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