台股重挫 投資人狂買 ETF！00406A 爆出159萬張巨量

我陸續買進持有0050與006208十二年左右，期間一直想擁有全世界股票。 試過美國券商，因為申請太困難繁瑣而作罷，也嘗試兩家台灣券商複委託買VT，還是感到流程過多，這種複雜性將來一定會產生意想不到的破口或麻煩。 所以當我看到貼近我理想的台灣發行第一檔全世界股票009826貝萊德世界股票上市，就果決賣光0050後ALL IN 009826，主因是它符合我最尊崇的投資導師： 約翰柏格先生說的投資原則：「不要在稻草堆找一根針，把稻草堆買下來！」 購買009826貝萊德世界股票至今已經三個月，經歷過波動與漲跌，也做過許多研究，並在自己的粉專與大家互相切磋或從其他粉專學習，最重要的是實戰，從做中學，現在有一些關於009826的體會分享給大家：

2026-11-03 15:19