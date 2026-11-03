主動式ETF抗震能力大考驗！00401A、00985A 逆勢勝出

儘管台股主動式ETF今年成為市場焦點，但真正的考驗才正要開始。自6月23日台股步入震盪走勢以來，四個月內曾兩度跌破季線，不過，在這段期間，台股主動式ETF中，僅有兩檔含息績效優於大盤，震盪行情下，主動選股策略能否創造超額報酬，仍有待市場檢驗。

資產管理業者表示，主動式ETF的核心訴求在於創造超額報酬。以近期AI股遭遇賣壓、股價劇烈修正為例，若要在震盪行情中維持優於大盤的績效，除了選股布局必須具備足夠的分散性，更考驗經理人的操作策略，以及因應市場變化調整持股、控管波動的能力。

根據統計，在所有台股主動式ETF中，自6月23日至11月2日，僅有兩檔含息績效優於大盤，分別為主動野村台灣50（00985A）及主動摩根台灣鑫收（00401A）。其中，00985A期間含息報酬率達5.19%，00401A則為跌5.27%，兩檔均優於同期大盤不含息跌幅5.30%的表現。

值得注意的是，同樣訴求掩護性買權策略的主動式ETF，在這波台股震盪期間，績效表現卻出現明顯落差。其中，表現最佳的為主動摩根台灣鑫收（00401A），期間含息報酬率為跌5.27%；但其他採取掩護性買權策略的ETF，績效則未能勝過大盤。

例如，主動國泰動能高息（00400A）同期含息報酬率為跌8.46%，主動聯博台灣動能（00404A）為跌9.36%；即使是訴求高頻次執行掩護性買權策略的主動中信台灣收益（00406A），同期含息報酬率也達跌14.9%，而掩護性買權策略並非抵禦市場波動的萬靈丹，除了策略本身，經理人的選股能力及持股配置，才是影響績效表現的關鍵。

00401A 產品經理戴馨玲表示，從六月中上旬開始，市場對於AI投資的敘事，就已從之前的「基礎建設」階段步入「獲利變現」階段，因此在過去這段期間，經理團隊便對投資部位進行重整，除了加碼具競爭力的晶片製造、低軌衛星類股與半導體測試類股之外，對於包括散熱、記憶體與網通等類股也有進行汰弱留強的動作，更重要的是，00401A也有部分的投資部位是集中在金融、電信與消費等防禦性質的股票，因此可以避免過去這段期間的衝擊。

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