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2026台灣 ETF 投資人調查 74%成年人未來一年有意配置 ETF

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台灣投資人超過5成持有ETF。（資料來源 : 貝萊德投信，2026年9月）
台灣投資人超過5成持有ETF。（資料來源 : 貝萊德投信，2026年9月）

隨著ETF從單一投資工具逐步發展為全民投資的重要配置，台灣投資人對ETF的接受度與參與度持續攀升。全球第一大ETF品牌貝萊德iShares最新發布《2026台灣ETF投資人洞察》報告指出，ETF已穩居台灣投資人最關注的資產類別之一，不僅持有率持續提升，投資人的配置思維也正從傳統股票與收益型產品，進一步拓展至主動式及商品型等更多元領域，反映台灣ETF市場已邁向更成熟、更全面的發展階段。

貝萊德投信董事總經理陳正芳指出，調查顯示出台灣投資市場動能充沛，高達74.4%的台灣成年人表示未來12個月內有意配置ETF，熱門程度直逼股票的76.6%，穩居台灣投資人最關注的資產類別；與此同時，台灣投資人對ETF產品的偏好正走出傳統框架，呈現明顯的多元化擴張趨勢。

進一步細看目前持有的金融商品比率，陳正芳分析，台灣有79%成年人持有至少一項金融商品，其中53.3%目前持有ETF，受歡迎程度僅次於股票的62.3%，並大幅領先共同基金（39%）、加密貨幣（25.3%）與衍生性商品（17.8%）。

台灣投資人對ETF產品的持有意願也正朝向多元化發展，陳正芳進一步說明，針對未來一年的ETF布局，股票型與收益型ETF仍是核心基石，受訪的1,230位現有ETF投資人中，分別有48.2%與45.8%表示會持續持有。

值得注意的是，商品型資產成為ETF投資人未來持有意願高於目前持有率的類型之一，陳正芳指出，目前24%投資人擁有商品型ETF，未來一年持有意願上升至26%，除了反映投資市場愈發成熟後的多元化趨勢，也代表投資人對於商品後市看升，預期黃金、礦業ETF都將成為熱門選擇之一。

在投資信心方面，陳正芳表示，現有及潛在ETF投資人對「指數股票型ETF」最有信心，達85.6%，收益型ETF以79.9%居次，主動股票型ETF亦獲得高達74%的投資人肯定，信心度遠高於加密貨幣ETF的49.2%。調查反映出台灣投資人在高度認同ETF工具的同時，已開始積極透過各類創新產品建構更多元的資產組合。

陳正芳認為，台灣人對於ETF投資已從過去追求單一市場報酬，逐步進化為追求全方位資產配置的投資方式，無論是股票、收益、主動式策略，甚至商品等多元資產，皆已納入投資人考量範圍，不僅反映出台灣投資人日益成熟的投資觀念，更顯示ETF正持續擴大在投資組合中的核心地位，成為驅動台灣投資市場發展的重要力量之一。

資料來源：2026 Taiwan ETF Insight Report，貝萊德投信。調查期間為2026年3月17日至4月20日，台灣受訪者人數2,309人，採線上問卷調查方式，調查結果代表台灣18歲以上成年人口的意見與行為特徵，並依人口結構進行加權，以反映台灣成年人口之代表性。所有抽樣調查結果均可能受到統計誤差影響。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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