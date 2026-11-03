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越跌越買 台股ETF受益人創高挑戰兩千萬人 00415A等24檔受益人創高

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
受益人數創高的周增前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/10/30）
受益人數創高的周增前十名台股ETF。（資料來源:CMONEY、2026/10/30）

無懼大盤震盪，投資人越跌越買，台股ETF受益人數連續3周創新高。根據集保戶股權分散10月30日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數周增17.7萬人，總人數1,975萬7,703人，將挑戰2,000萬人大關，統計今年來增加758萬4,213人。

以單檔人數變化來看，包括00415A、00406A、0050、0927、0056、009816等24檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看主動式、市值型、半導體科技型人氣旺。

群益投信台股ETF研究團隊表示，目前台股仍屬「多頭整理」，AI供應鏈基本面未變，只是漲多後市場開始進入資金輪動與籌碼沉澱。台股後市不看淡，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。

群益投信台股ETF研究團隊建議，投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF或是半導體科技ETF來掌握行情。

主動群益核心50（00415A）經理人許育誌表示，大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI基礎建設投資，資本支出與收入回收的時間落差，使自由現金流承受壓力，也引發市場對投資效率與估值的疑慮。

許育誌說，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。

群益半導體收益（00927）ETF經理人謝明志表示，台灣半導體、伺服器及相關零組件供應鏈仍具受惠機會，但產業觀察重點正逐漸從算力擴張，轉向營收變現與現金回收能力。3 奈米晶圓產能、ABF 載板與 CoWoS 先進封裝仍是供應鏈的重要限制。

謝明志指出，台股後續觀察重點，將包括 AI 訂單落實、庫存去化、終端需求延續性，及企業成本轉嫁能力。AI建設能否形成可持續的商業收入與現金回收，將是影響雲端業者及台灣供應鏈後續表現的關鍵。台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的佈局良機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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