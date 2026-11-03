主動ETF打敗0050神話破滅？00991A、00982A落後 清流君酸：當初推薦的達人呢

＊原文發文時間為11月2日

主動式ETF 是不是越出越爛？

當初推薦你買的那些達人，現在還有繼續追蹤嗎？

我把目前台股規模最大的5檔主動式ETF抓出來，和元大台灣50（0050）比較今年以來含息績效。

截至10/30：

主動統一台股增長（00981A）：+67.86% 主動復華未來50（00991A）：+62.40% 主動群益台灣強棒（00982A）：+53.07% 主動中信台灣收益（00406A）：上市以來 -6.81% 主動統一升級50（00403A）：上市以來 -10.56% 0050：+63.23%

這張圖有幾個地方特別值得注意。

最早一批上市的00981A，今年為止還是有小贏0050，但近期績效已經明顯回落。00991A則幾乎和0050打平，目前小幅落後。00982A更有趣，今年報酬53.07%，已經落後0050超過10個百分點。當初一堆達人在推這檔，最近好像都射後不理、閉口不談了...真的太哭了。

至於今年中才上市的00403A、00406A，目前甚至還是負報酬；但同一段期間，0050反而分別上漲+9.02%與+5.75%。

整張圖乍看之下，很容易讓人產生一個感覺：「主動式ETF是不是越出越爛？」但目前還不能這樣下結論。

最直接的原因就是上市時間不同。00403A、00406A今年中才上市，經歷的市場環境和前面幾檔完全不同，樣本也短很多。所以光靠這幾個月的績效，還不足以證明「越晚上市的主動式ETF越差」。

真正值得思考的反而是：早期主動式ETF那種「隨便買都屌打0050」的績效，真的能一直維持嗎？我認為要非常保守。

主動基金長期最大的問題之一，就是績效持續性非常差。S&P的Persistence Scorecard長期都能看到：前一期排名最前面的主動基金，幾年後還能繼續待在前段班的比例非常低。Carhart的經典研究也發現，很多基金短期看起來很強，背後其實可以被動能、風格曝險等因素解釋。

白話一點：經理人剛好重壓這一輪最強的股票，當然可以把大盤打爆。但市場風格一反轉，原本幫你創造超額報酬的曝險，也可能反過來拖累你。

而且這次我也順便把「風險」一起算進來。0050這段期間的年化標準差約30.98%。另外5檔主動式ETF則大約落在39.76%～45.91%。至少目前看到的結果是，這幾檔主動式ETF的波動都比0050高。

之前台股年中大回檔時，00981A一個月甚至曾經下跌-24.04%，同期0050跌-12.76%，已經非常接近台股正二00631L的-26.13%。

所以看到「主動式ETF報酬比較高」，還要再多問一句：它到底多承擔了多少風險？如果只是靠更集中持股、更高Beta、更偏向高波動成長股，最後多賺幾個百分點，那這到底是經理人的Alpha，還是承擔更多風險換來的報酬？

再來還有一個未來非常值得觀察的問題：規模。

基金只有幾十億時，經理人操作可以很靈活。但如果未來變成幾百億、甚至上千億，同一套策略還能不能有效執行？想買的股票流動性夠不夠？當越來越多主動式ETF同時尋找「最強股票」，會不會最後大家都擠進差不多的熱門產業和個股？這些都可能讓超額報酬越來越難取得。

所以，主動式ETF的績效會不會真的越來越差？還需要更長期的觀察。目前只能說，早期上市產品的績效剛開始確實比較亮眼，後面的表現明顯弱很多。

但有一件事情可以確定：不要把前幾檔剛上市時「屌打0050」的短期績效，直接當成未來常態。

市場風格會輪動、贏家會均值回歸、策略可能變得擁擠，規模變大後也可能增加執行難度。主動式本身還要承擔選錯股票、押錯產業、經理人判斷失誤，以及更高費用的風險。

所以我一直不喜歡用「過去誰贏最多」來挑主動式ETF。因為你永遠買不到過去績效。你真正下注的，是這個經理人未來還能不能繼續贏。

一年真的太短。五年、十年後，再回來看今天這張圖才會更具有意義。

我清流君後續也會持續追蹤。放心，我絕不會像當初推薦給你的達人一樣。相信我！其實我才是主動式ETF最忠實的粉絲啊

◎本文獲 清流君 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。