主動野村00980A 每單位擬配發0.688元 11月17日除息交易

主動野村臺灣優選（00980A）公布第一階段收益分配公告，每單位擬配發0.688元，這次除息交易日為11月17日，最後買進日為11月16日，收益分配預計於12月11日發放。

觀察2020年以來不含這次十大外資賣超月份，平均單月賣超金額達4,655.27億元，加權指數當月平均下跌4.95%；但若加時間拉長至六個月，加權指數則平均上漲17.48%。野村投信表示，外資集中賣超雖可能加重短期市場壓力，中期行情仍須回歸企業獲利與產業趨勢觀察，投資人可在震盪中檢視基本面，評估分批布局機會。

主動野村臺灣優選（00980A）基金經理人游景德表示，今年台股較大幅度的震盪集中在4月、7月與10月，適逢季報公布與美國大型雲端服務供應商（CSP）擴大資本支出的時點，反映市場對AI融資成本與投資延續性的關注。不過，最新科技巨頭財報顯示，雲端與AI需求仍持續成長，五大CSP明年資本支出預估上修至1.3兆美元，AI基礎建設投資循環尚未見頂。短線雖須留意高利率與部分業者自由現金流承壓，但企業訂單及獲利能否持續成長，仍是判斷後市的重要依據。

游景德指出，野村投信內部股票池預估，2026年企業每股盈餘年增率已上修至80.3%，連續十個月上修；新一代AI平台Vera Rubin於今（2026）年第4季末至明（2027）年第1季初進入量產，可望帶動相關供應鏈營收成長。儘管個別公司訂單與產品規格調整的消息可能影響市場情緒，台灣廠商在伺服器滑軌、ABF載板及散熱等領域的競爭優勢仍具支撐，投資人可透過定期定額分散進場時點，依資金規劃逢低分批加碼。

主動野村臺灣優選（00980A）採季配息機制，成立於2025年4月22日，為台股首檔主動式ETF，受益人數已達71,476人，較去年同期成長129.68%。基金結合基本面研究與量化分析，依企業獲利展望與評價變化調整配置，有望協助投資人參與台股中長期成長機會。

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