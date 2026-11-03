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馬斯克驚言「記憶體需求超乎地球」KOSPI 50迎史詩重估

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華韓國 KOSPI 50(009829) 核心持股分析。(資料來源：彭博，各大外資券商報告 UOBAM 大華銀投信整理)
大華韓國 KOSPI 50(009829) 核心持股分析。(資料來源：彭博，各大外資券商報告 UOBAM 大華銀投信整理)

全球資本市場迎來記憶體超級風暴！億萬富豪馬斯克最新公開示警，隨著未來人形機器人全面量產，機器人對高階記憶體的吞噬能力將「超乎地球的一切」，記憶體短缺情況將急遽惡化，容量需求預期從現今的 19GB 飆升至 39GB。大華韓國 KOSPI 50（009829）經理人賴昱廷指出，南韓記憶體霸主 SK 海力士重磅宣告：旗下 DRAM 與 HBM 直至 2029 年的產能已全部售罄，全球記憶體短缺將一路延續至 2030 年！

SK 海力士更已與微軟、Meta 等全球 14 家頂尖雲端服務商透過五年長約（LTA）鎖定超過 50% 的總產能，加上其最新第3季財報繳出營業利益暴增六倍、營業利益率逼近80% 的歷史級超級暴利，徹底粉碎市場對AI泡沫的質疑。

賴昱廷表示，這次財報與產業動態最受矚目的吸金亮點，在於打破市場對AI資本支出能否變現的擔憂。SK海力士在輝達HBM4放量與傳統DRAM漲價淘金潮中，展現出實打實的超級暴利；而另一半導體龍頭三星電子也同步交出亮眼成績單，並證實今年將全力推動高達 100兆韓元的史詩級股東回饋與現金股利計畫。兩大巨頭在手訂單滿手、產能排到2029 年，加上多家國際券商研究報告指出兩家晶片巨頭的預期本益比（P/E）已跌至2至3倍的極端低估區間，基本面與估值形成強烈反差。迎接南韓官方持續深化的「企業價值提升計劃」與 K-Culture 影視娛樂全球外銷發威，使整體 KOSPI 成分股預估ROE達25.2%（優於S&P 500的23.9%），遠期本益比卻處於歷史低位，「韓國折價」正迎來歷史性的評價修復契機。

賴昱廷表示，大華韓國KOSPI50（009829）第一大與第二大核心持股即為三星電子與SK海力士，高純度卡位本波由馬斯克機器人與 AI 掀起的全球晶片瘋搶潮。在記憶體缺貨喊到2030年、產能全數售罄的極端賣方市場下，投資人透過009829布局，可望掌握跨國資金重估與長線成長紅利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

記憶體 馬斯克 SK海力士

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