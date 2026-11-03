快訊

iPhone Duo爆內螢幕破裂 三星廣告「神還原災情」狠酸蘋果

東北季風接力第2波更猛！賈新興：明天熱飆30度高溫 下周一冷空氣強襲

史上最燒錢期中選舉！美選戰估花3800億元 最大個人金主是他

聽新聞
0:00 / 0:00

官股也青睞 復華00929再度穩配息16%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

復華台灣科技優息ETF（00929）宣布每受益權單位配發0.38元，延續近期高配息水準。以2026年11月2日收盤價水準估算，單次配息換算的年化配息率已突破16%，在高股息ETF市場再度引發關注。

值得注意的是，根據復華投信官網揭露的基金資料，00929目前累積的資本損益平準金仍相當豐厚，達11.52元，推算應多數來自2026年6月換股實現的資本利得，若以每月配息0.38元進行簡單換算，帳面金額相當於超過兩年半的配息水準，顯示基金仍具有一定的配息底氣。

除了配息率亮眼，00929的淨值結構同樣值得觀察。ETF專家表示，根據復華投信官網截至2026年10月30日揭露的資料，00929每受益權單位資本損益平準金約11.52元，若除以每月配息0.38元計算，相當於約30.3個月、約二年半的配息金額。不過，投資人也應留意，高配息率並不等於高投資報酬率。ETF除息後，基金淨值及市場價格通常會相應調整，配息本身並不會額外創造投資收益。評估00929的長期投資價值，除了觀察配息金額及年化配息率，更應將含息總報酬、基金淨值走勢及配息來源納入考量。

根據集保中心每周受益人數數據，00929在10月2日至10月30日共增逾30,399位受益人，顯示市場投資人對現金流需求仍高，八大官股10月以來亦買超23.3億元。

00929這次再度配發0.38元，不僅使單次配息推算的年化配息率達16%，官網揭露的高額資本損益平準金也成為市場評估其配息續航力的重要指標。未來若台股科技類股持續提供投資收益，將有助於支持基金的配息能力；反之，若市場出現較大幅度修正，基金的可分配收益及配息政策也可能面臨調整。

00929除息日預計11月18日，最後買進日為11月17日，這次配息發放日預計為12月14日，欲參與這次除息行情之投資人，請於最後買進日前伺機進場布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 配息 高股息ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

00949配息3.02元創日股ETF高息話題 年化配息率飆到13.6%

台股ETF配息報喜 00878、00982A等股息及配發率創高

00982A 第六次配息公告 年化配息率逾15% 最後買進日11月16日

00929兩年只賺9％！0050同期大漲103％ 綠角揭高股息代價

相關新聞

00878配息1.25元創驚喜！11月17日除息 股民嗨喊「大爆配」

國泰永續高股息00878預估每單位配息1.25元，11月17日除息、12月11日發放，消息引發投資人熱議。

00929年化配息率逾16%！兩年流失45萬股民 換股後漲不動引質疑

00929連5個月每受益權單位預估配息0.38元，年化配息率逾16%，但今年受益人數減少7.2萬人，降至49萬人。

AI巨頭爭霸誰受惠？009831布局50檔企業 掌握電力與算力需求

AI競爭升溫，009831布局全球50檔企業，涵蓋電力、硬體、軟體與應用，掌握算力需求；基金仍有市場波動與投資風險。

台股ETF配息報喜 00878、00982A等股息及配發率創高

台股ETF配息再傳捷報，國泰永續高股息（00878）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選等熱門ETF本期配息金額以及配息率都再次改寫掛牌新高，有望成為11月盤面焦點。

買AI怕貴、買金融怕慢 這檔「雙引擎配置」ETF 雙軌驅動抗波動

台股近期歷經國際科技股財報多空交織與短線震盪，面對近期國際政經訊息交織、市場籌碼沉澱的短期干擾，許多投資人信心動搖。對此，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30 （00918）經理人郭修誠指出，受惠於全球AI產業剛性需求持續噴發，大型雲端服務商（CSP）資本支出維持強勁，加上國內總體經濟動能超乎預期，台灣2026與2027年經濟成長率表現亮眼，為台股中長線基本面提供強力的多頭底氣。

配息率衝破13% 復華00949配息3.02元創日股ETF高息話題

全球科技股近期波動劇烈，市場資金開始重新檢視投資組合的風險分散與收益來源。日股ETF配息表現也成為市場關注焦點，其中，復華日本龍頭ETF（00949）宣布配發每受益權單位3.02元，年配息率突破13%，不僅展現亮眼的收益表現，更寫下台灣掛牌日股ETF的配息新紀錄，為追求現金流與海外市場布局的投資人提供新選擇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。