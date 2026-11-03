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買AI怕貴、買金融怕慢 這檔「雙引擎配置」ETF 雙軌驅動抗波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
大華優利高填息30重點特色。資料來源：臺灣證券交易所，大華銀投信官網
大華優利高填息30重點特色。資料來源：臺灣證券交易所，大華銀投信官網

台股近期歷經國際科技股財報多空交織與短線震盪，面對近期國際政經訊息交織、市場籌碼沉澱的短期干擾，許多投資人信心動搖。對此，大華銀投信指數量投資部門主管暨大華優利高填息30 （00918）經理人郭修誠指出，受惠於全球AI產業剛性需求持續噴發，大型雲端服務商（CSP）資本支出維持強勁，加上國內總體經濟動能超乎預期，台灣2026與2027年經濟成長率表現亮眼，為台股中長線基本面提供強力的多頭底氣。

郭修誠表示，在AI硬體供應鏈持續扮演進攻主力，搭配金融保險族群展現高成長與強健防禦力的雙引擎帶動下，投資人不妨透過兼具高股息與高填息特性的優質ETF，在震盪盤勢中布局。

郭修誠分析，AI伺服器、高速傳輸及半導體相關供應鏈的實質獲利動能依舊明確；而在總體經濟高度成長的環境下，國內金融產業迎來營運與總經同步走揚的黃金期。舉凡銀行放款持續擴增、利差擴大且財管業務強強滾，加上壽險與證券業獲利顯著攀升，使金融股成為盤面極佳的抗震要角。00918在成分股配置上掌握此一優勢，不僅納入緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）等AI科技巨擘，更配置中信金（2891）、玉山金（2884）、兆豐金（2886）、第一金（2892）、台新新光金（2887）等獲利績優的金融股，透過多元產業平衡，有效發揮進可攻、退可守的防禦特質。

郭修誠點出，隨著國內上市櫃公司營運基本面持續續揚，加上全球 AI 新產品供應鏈進入陸續出貨的爆發期，台股基本面支撐力道強韌，具備極為強勁的後續反彈空間。短期的震盪回檔，反而提供長線資金絕佳的乘風布局機會。操作策略上，郭修誠建議投資人不妨採取「震盪拉回即買點」的心態，透過定期定額或逢低分批布局 00918。該檔 ETF擁兩大核心優勢：

1.攻（AI 成長）：捕捉科技產業高速填息與股價爆發力；

2.守（金融防禦）：內建優質金融資產，在盤勢波動時發揮優異的抗跌防禦力。

郭修誠表示，隨著上市櫃公司營運續揚、AI新產品陸續出貨，台股具備強勁的後續反彈空間，建議投資人不妨趁大盤震盪拉回之際，透過定期定額或逢低布局00918，精準掌握AI成長與金融防禦雙核心優勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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