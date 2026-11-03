信用債市場分化加劇 貝萊德00991B、00985D迎最新配息

2026年投資等級債與非投資等級債的信用利差走勢逐漸出現差異。非投資等級債信用利差明顯擴大，相較之下，投資等級債利差變動幅度較小，反映市場對不同信用品質企業的風險評價正在拉開。對債券投資人而言，現在要看的已不只是「收益有多高」，也要看這份收益背後承擔多少信用風險。

在信用市場分化之際，掛牌後迎來第二次配息的貝萊德iShares安碩10年期以上A級美元公司債ETF（00991B），主要布局全球不同產業的A級美元公司債；另一檔貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D），則以美國為主、全球布局，將迎來掛牌後第六次配息。兩檔ETF這次收益分配評價日為10月30日，欲參與這次配息的投資人，最晚須於11月17日前買進並持有，11月18日除息，預計12月15日發放配息

00985D 基金經理人游忠憲表示，近期信用市場分化更加明顯。非投等債利差在10月一度升至17個月高點，其中，CCC級債券利差更來到疫情以來高點。自8月底以來，投資等級債利差僅擴大約7個基點，非投等債則擴大約52個基點。市場對AI相關融資、企業信用分化及再融資風險的關注升高，在利率仍處相對高檔的情況下，財務體質較弱、較仰賴再融資的企業，面臨的融資壓力也相對較大。

這項差異也反映在近期債市報酬。根據彭博資料，9月28日至10月27日期間，美國投資等級公司債總報酬約1.84%，同期美國非投資等級公司債總報酬約為0.25%，兩者近期表現明顯拉開。

游忠憲指出，信用利差是公司債殖利率相較公債殖利率多出的部分，主要用來補償投資人承擔的信用風險。近期非投等債利差的擴大幅度明顯高於投等債，也代表市場要求信用品質較弱的企業提供較高的風險補償。換句話說，殖利率較高未必代表更好的投資機會，背後也可能反映更高的信用風險。

另一方面，目前利率仍處相對高檔，使投等債的收益來源與過去低利率環境有所不同。當債券本身已有一定票息收入，投資報酬未必完全依賴利率下降帶來的價格上漲；當殖利率上升、債券價格下跌時，較高的票息收入也可抵銷部分價格波動對總報酬的影響。這意味著，當收益水準已具吸引力，投資人未必需要為了多一點收益，就往較弱的信用靠。

針對較高評級債券資產，00991B基金經理人楊貽甯指出，在殖利率維持相對高檔、企業信用條件逐漸分化的環境下，債券投資需要同時衡量收益與品質，包括企業財務體質、償債能力及再融資風險。當投資等級債本身已能提供一定收益，與其單純追逐更高殖利率，更重要的是確認這份收益建立在什麼樣的信用品質之上。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。