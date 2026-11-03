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AI巨頭爭霸誰受惠？009831布局50檔企業 掌握電力與算力需求

聯合新聞網／ 綜合報導
FT核心AI電力算力ETF（009831）布局全球50檔企業，涵蓋電力、硬體、軟體及AI應用四大領域，並採不配息設計。圖／聯合報系資料照片
FT核心AI電力算力ETF（009831）布局全球50檔企業，涵蓋電力、硬體、軟體及AI應用四大領域，並採不配息設計。圖／聯合報系資料照片

AI產業競爭持續升溫，隨著Anthropic傳出IPO消息，市場再度關注下一個AI科技巨頭將由誰勝出。不過，AI產業的投資機會未必只在模型開發商，從晶片運算、資料中心供電到雲端平台與軟體應用，都是AI發展不可或缺的環節，也讓「收費站經濟學」成為觀察AI產業鏈的另一種角度。

所謂AI產業的「收費站」，概念類似高速公路，無論最終哪家車廠勝出，只要車流持續成長，道路及相關服務就有機會受惠。放在AI產業來看，OpenAI、Anthropic與Google持續競逐模型能力，背後都需要運算晶片、資料傳輸設備、穩定電力及雲端服務支援，相關企業因此成為AI基礎建設的重要供應者。

首先是「算力」與「電力」兩大領域。算力方面，輝達提供GPU運算平台，博通布局客製化AI加速器與網路晶片，美光則供應記憶體及儲存設備；電力方面，伊頓提供配電與電力管理設備，卡梅科參與核燃料供應，中電控股及關西電力則布局發電與供電。隨著AI資料中心運算需求增加，硬體設備與能源供應的重要性也同步受到關注。

另外兩道收費站則是「雲端平台」及「AI應用」。微軟Azure、Google Cloud透過雲端服務提供企業運算資源，讓AI技術得以導入實際營運；軟體、自動化與智慧服務業者則進一步將AI能力轉化為商業應用。從底層基礎建設到終端服務，AI產業的營收機會並不集中於單一模型開發商。

在相關投資工具方面，10月29日掛牌的FT核心AI電力算力ETF（009831），追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，布局全球50檔企業，採40%電力、20%硬體、20%軟體及20%應用的目標配置，涵蓋AI產業不同環節。009831並採不配息設計，將收益保留於基金資產中持續投資，省去投資人領息後自行再投入的程序，但基金淨值仍會隨市場波動，並不保證獲利。

隨著AI模型競爭延伸至算力、能源與企業應用，投資焦點也逐漸從單一技術勝負，擴大至整體產業鏈的資源需求。009831透過電力、硬體、軟體及應用四大領域進行配置，提供不同於單押AI模型開發商的參與方式，但相關企業仍面臨資本支出、產業景氣及估值變化等風險，並非只要AI需求成長就能同步獲利。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 電力 算力 Anthropic 輝達 不配息 ETF

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