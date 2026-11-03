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00631L 、0056績效耀眼

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股走勢震盪，主動式ETF不敵指數選股。統計今年前十月市值型、高股息、槓桿型與主動式ETF等四大類台股ETF指標標的表現，由元大台灣50正2（00631L）、元大高股息績效奪前二，打敗全部主動式台股ETF，而元大台灣50績效也居前段班。

根據CMoney統計至10月30日，從台股ETF四大類型規模最大標的今年前十月報酬率表現來看，由槓桿型-元大台灣50正2上漲106.5%居冠，高股息-元大高股息以68.7%次之，雙雙贏過各主動式ETF；市值型-元大台灣50則以62.2%力壓贏過多數主動標的。整體呈現指數投資績效居前態勢。

投信法人指出，今年上半年掀起話題的主動式ETF，進入下半年面對台股風格快速轉面，已浮現彼此持股相似、中小型股本益比過高，以及每日揭露持股不利進出等問題，行情反轉時相互踩踏對績效形成顯著影響。

而市值型ETF持有大型權值股，具有不錯過台股行情特色，相對更受到投資人信任。統計7月底以來至10月30日，元大台灣50投資人數增加17.8萬，主動統一台股增長則減少3.7萬。

主動式ETF表現未如預期大敗指數，壓抑投資熱度大幅降溫，投資人「選指數、棄主動」的態勢顯著，8、9月整體台股主動式ETF呈連續贖回，10月雖然有台股修正刺激，但主動統一台股增長僅獲173億元，與元大台灣50淨流入1,402元億形成強烈差距。

投信法人認為，由散戶集合成的「第四法人」，遇大跌持續透過元大台灣50、元大高股息等ETF，以「時間集中、標的集中」策略逆勢買超中大型權值股，形成為台股護盤的資金正向循環，將持續有利市值型ETF長線表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

績效 台股 ETF

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00631L 、0056績效耀眼

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