台股ETF受益人數衝向2,000萬

台股近期拉回，但台股ETF受益人數仍連三周創新高，將挑戰2,000萬人大關。據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF受益人數上周增加17.7萬人，總人數達1,975.7萬人，今年來已增加758.4萬人，主動式、市值型及半導體科技型人氣旺，元大台灣50（0050）等24檔台股ETF受益人數同步創高。

儘管台股近日修正，投資人反而逢回進場承接。展望後市，群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，台股後續觀察重點，包括AI訂單落實、庫存去化、終端需求延續性，以及企業成本轉嫁能力。AI建設能否形成可持續的商業收入與現金回收，將是影響雲端業者及台灣供應鏈後續表現的關鍵。

台股吸引投資人主因AI概念股表現強勢，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，AI需求已由最初的GPU與伺服器，逐步延伸至先進製程、先進封裝、ASIC、高速傳輸、PCB、CCL及電力等環節，而台灣具備全球少數完整的半導體與AI硬體供應鏈，因此在全球AI資本支出循環中仍扮演關鍵角色。

群益投信台股ETF研究團隊表示，台股仍屬多頭整理，AI供應鏈基本面未變，近期受漲多進入資金輪動與籌碼沉澱，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險。投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股的主動式台股ETF或半導體科技ETF來掌握行情。

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