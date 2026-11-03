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美股票型商品大吸金

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

美國大型科技股財報不如預期，引發科技類股賣壓與全球股市回檔。不過，過去一周整體股票型ETF仍續獲665.7億美元大額資金淨流入，主要為美國市場獲349.0億美元淨流入，亞洲市場也吸引207.2億美元，其中包含中國獲117.8億美元，日本與歐洲市場亦分別獲65.5億與2.1億美元淨流入。

富蘭克林證券投顧指出，AI疑慮再起與科技股震盪加劇，所幸其他類股接力支撐大盤，包括能源、金融，公用事業、醫療保健等防禦型類股，10月均呈現上漲態勢。隨本周美國期中選舉結果、財報與就業數據接連出爐，將進一步考驗這波漲勢能否延續。就變數面而言，須留意儘管獲利面仍強，然偏高利率環境提高AI資本支出的融資成本，並降低企業未來現金流現值，已對AI投資形成雙重壓力，若相關疑慮出現向信用市場擴散的跡象，仍恐增添短線股債波動。

目前全球投資人仍以美股馬首是瞻，主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕表示，目前美國經濟基本面穩健，包括第3季GDP成長優於預期、第3季企業獲利亮眼，不過9月核心PCE年增3.1%，顯示現階段處在經濟韌性與通膨壓力並存，市場普遍預期12月將再度升息。儘管總經面、產業面充滿挑戰，恐使股市表現承壓，不過資金仍持續青睞具備獲利、現金流優勢的大型科技股。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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