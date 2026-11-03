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台股ETF配息報喜 00878、00982A等股息及配發率創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
ETF示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。
ETF示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場。

台股ETF配息再傳捷報，國泰永續高股息（00878）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動野村臺灣優選等熱門ETF本期配息金額以及配息率都再次改寫掛牌新高，有望成為11月盤面焦點。

昨（2）日共有27檔台股ETF進行第一階段配息公告，觀察各配息頻率的單期配息殖利率較高代表標的，年配息的永豐智能車供應鏈每受益權單位擬配發7元，以昨日收盤價換算，年度配息殖利率為16.3%，金額及配息率都創新高；而半年配的富邦台灣半導體每受益權單位擬配發4元，單期配息殖利率10.3%，金額及配息率都創新高；雙月配的永豐ESG低碳高息每受益權單位擬配發0.75元，單期配息殖利率3.2%。

至於熱門的季季配ETF中，中信關鍵半導體每受益權單位擬配發1.55元，單季配息殖利率4.5%，配息金額持平新高水準；主動群益台灣強棒每受益權單位擬配發0.78元，單季配息殖利率3.7%，金額及配息率都創新高；國泰永續高股息每受益權單位擬配發1.25元，單季配息殖利率3.5%，金額及配息率都創新高；主動野村臺灣優選每受益權單位擬配發0.688元，單季配息殖利率3.01%，金額及配息率都創新高；兆豐藍籌30每受益權單位擬配發2元，單季配息殖利率2.7%。

另外在月月配部分，兆豐電子高息等權每受益權單位擬配發0.35元，單月配息殖利率1.71%，配息殖利率創高；中信成長高股息每受益權單位擬配發0.5元，單月配息殖利率1.71%，配息殖利率創高；復華台灣科技優息每受益權單位擬配發0.38元，連續第五個月持平新高水準，單月配息殖利率1.3%。

在大盤震盪加劇之際，針對高股息ETF，國泰永續高股息經理人江宇騰提出「一存一加」布局法，一存指的是定期定額存股，一加是波段加碼投入，兩者相互搭配，有機會逐步累積長期投資成果。並提醒ETF收益分配金額應以正式公告為準，投資人可依自身需求與風險承受度規劃布局。

富邦台灣半導體經理人陳双吉表示，台灣9月景氣對策信號已連續第10個月亮出紅燈，顯示國內景氣維持熱絡，加上AI算力需求及科技巨頭資本支出持續擴張，AI產業中長期成長趨勢未變。

仍是支撐台股基本面的重要動能。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 ETF 台股 股息

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