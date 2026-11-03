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00406A獲八大行庫持續買進！他從不看好變跟單 坦言忍不住進場

聯合新聞網／ 綜合報導
臉書粉專「小犬的投資日誌」分享買進00406A的紀錄，坦言受到八大行庫買盤影響，最終改變原先觀望的決定。（記者余承翰／攝影）
臉書粉專「小犬的投資日誌」分享買進00406A的紀錄，坦言受到八大行庫買盤影響，最終改變原先觀望的決定。（記者余承翰／攝影）

主動式ETF再掀投資話題！近日臉書粉專「小犬的投資日誌」分享買進主動中信台灣收益（00406A）的經過，坦言自己原本並不看好這檔ETF，甚至對其投資價值抱持保留態度，沒想到持續觀察八大行庫的買賣動向後，最終仍忍不住跟進買入，讓他自嘲「這次我真的衝動了！」。

「小犬的投資日誌」在貼文中表示，自己原先認為沒有必要跟隨市場熱度買進00406A，但每天查看籌碼資料時，發現八大行庫持續出現買進動作，逐漸動搖原本的想法。他坦言，觀察一段時間後，最終仍禁不起誘惑，決定買進00406A，與先前抱持保留態度的立場出現轉變。

從貼文附上的交易截圖可見，帳戶中出現兩筆主動中信台灣收益（00406A）現買紀錄，成交均價分別為8.63元及8.62元。不過，截圖未揭露買進股數及總金額，因此無法確認實際投入資金規模，也不能據此判斷後續投資損益。

對於這次改變投資決定，「小犬的投資日誌」坦言，自己過去經常提醒投資人應遵守紀律，不要看到別人買進就跟著進場，結果這次卻因觀察八大行庫的買盤而改變判斷。他表示「明明自己有原則，卻因為看到大戶進場，就忘記原本的判斷」，認為這次最需要檢討的正是自己的投資心態。

值得注意的是，該粉專也好奇八大行庫持續買進00406A的原因，直言「你們每天這樣買，究竟看到了什麼機會？」不過，八大行庫買盤動向並不能直接代表ETF後續表現，也無法單憑買進紀錄確認其交易目的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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