0050漲到116.6元沒賣後悔了！存股族困惑何時停利 過來人曝賣出時機

元大台灣50（0050）是不少投資人長期定期定額的選擇，但究竟存到什麼時候才該賣出？近日一名投資人在Dcard發文表示，雖然知道0050適合長期持有，但看到台股先前逼近5萬點、0050一度漲到116.6元，隨後又出現回檔，帳面獲利縮水不少，讓她不禁感到可惜，也開始思考究竟該在高點停利，還是繼續抱著不動。

原PO坦言，自己知道投資0050需要長期持有，卻始終不清楚何時該賣，也不知道存到什麼程度才算足夠。尤其眼看股價從高點回落，原本累積的獲利跟著減少，更讓她陷入是否應該提前出場的猶豫，因此好奇其他0050投資人通常會在什麼情況下賣股。

貼文曝光後，多數留言傾向等到有實際資金需求再賣出，例如買房、買車或退休生活費。有人直言「需要錢的時候」，也有人表示「長期投資，缺錢才會賣」。另有23歲投資人分享，自己打算50歲才動用這筆資金，目前每月投入1萬元，就當作沒有這筆錢，藉此減少短期股價波動帶來的干擾。

不過，也有人認為長期投資不代表永遠不能賣。有投資人表示「想賣就賣 想買就買」，也有人計畫退休後逐步提領，或在買房、裝潢需要資金時賣出部分持股。另有留言提醒，如果把大部分資金投入0050，卻沒有留下足夠現金，一旦遇到急用錢又碰上股價下跌，反而可能被迫在不理想的價格賣出。

對於該不該趁高點獲利了結，也有投資人點出關鍵在於投資策略，直言「先問自己是存股還是波段交易」，認為長期持有與短線操作本來就有不同的賣出邏輯。0050究竟何時該賣，並沒有統一答案；比起每次回檔都懊悔沒賣在最高點，先釐清資金用途、預留緊急備用金，並規劃未來提領時機，才能避免原本打算長抱的投資，最後變成追逐短線漲跌。

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