00929年化配息率逾16%！兩年流失45萬股民 換股後漲不動引質疑

復華台灣科技優息（00929）2日公布最新配息，每受益權單位預估配發0.38元，連續5個月維持相同金額，以收盤價估算，年化配息率突破16%。不過，高配息未必能留住投資人，00929今年以來受益人數減少約7.2萬人，與過去高峰相比更流失逾45萬人，顯示配息水準與投資人持有意願未必同步。

根據復華投信官網資料，00929目前累積的資本損益平準金達11.52元，原文推估主要來自今年6月換股實現的資本利得。若以每月配息0.38元簡單換算，帳面金額相當於超過兩年半的配息水準，但這並不代表未來配息已有保障，基金仍須依實際收益分配情況決定配發金額，年化配息率也不能直接視為投資報酬率。

受益人數方面，根據集保結算所截至10月底的統計，00929持有人數為49萬514人，較2025年底的56萬2,740人減少72,226人。若與兩年前高峰超過93.8萬人相比，減少逾45萬人。儘管原文指出今年報酬表現有所回升，但持有人數持續下降，也反映單靠配息金額，未必足以吸引投資人長期留在市場。

消息曝光後，PTT股板出現不同聲音，有人認為00929「穩定強」，也有人表示「漲不動但也抗跌」。不過，對於基金年中調整成分股後的表現，部分投資人並不滿意，直言「它年中大換成份股後，整個變牛皮漲不動」，質疑換股後的成長動能。

此外，高股息與市值型ETF的比較也再度引發討論，有人認為「實際上市值高股息雙棲不就好了」，不必將兩種策略視為對立。對00929而言，連續配發0.38元固然提供現金流，但配息本身並不等於額外創造報酬，除息後淨值也會相應調整。與其只看年化配

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