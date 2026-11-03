00878配息1.25元創驚喜！11月17日除息 股民嗨喊「大爆配」

高股息ETF配息再度引發市場熱議！國泰永續高股息（00878）2日公告最新收益分配評價結果，每受益權單位預估配發1.25元，除息交易日為11月17日，收益分配預計12月11日發放。消息曝光後，PTT股板討論熱烈，不少投資人對這次配息金額感到驚喜。

根據國泰投信公告，00878以10月31日的基金淨資產價值進行收益分配評價，結果已達配息標準，因此預計進行收益分配，每單位暫定配發1.25元。不過，這仍屬預估金額，實際配息可能有所調整，基金配息來源也可能包含收益平準金，並不保證收益及配息。

00878配息消息一出，立刻吸引不少投資人關注。有人開心留言「太強了，舒服」、「大爆配」、「挖靠 大發特發」，還有人直呼「數錢數到手抽筋」，對這次配息表現相當滿意。

除了配息金額，00878與其他高股息、市值型ETF的績效比較也成為討論焦點。有投資人表示「今年高股息真的賺爛了」，也有人認為「今年神操作是高股息經理人在秀」，肯定高股息ETF今年的選股與換股表現。不過，仍有人提出不同看法，直言「還是不如0050」，也有人提醒配息只是資產的一部分，不能只看領到多少現金。

另有投資人分享「市值和高股息2邊都買 也沒有少賺」，認為兩種ETF不一定要二選一。隨著00878預估配息1.25元引發討論，市場關注焦點也從單純比較配息金額，延伸至不同ETF的總報酬與持股策略；畢竟除息後基金淨值會相應調整，實際投資成果仍須連同價格變化與配息一起評估。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。