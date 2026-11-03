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參與ETF論壇 分享創新成果

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所近日受邀參與亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）舉辦的第19屆台灣圓桌論壇暨第十屆ETF論壇，向國際資產管理業者分享台灣ETF市場發展及金融商品創新成果。

展望未來，證交所表示，將持續與國內外投信業者、證券商、保管機構及指數公司深化合作，透過商品多元化、交易制度優化、投資人教育及跨境市場連結，進一步提升市場效率與國際競爭力，吸引更多國內外資金投入，壯大ETF市場規模與產業生態系，配合主管機關政策穩健朝向亞洲資產管理中心目標邁進。

截至今年9月底，台灣上市櫃ETF資產規模已突破11兆元，位居亞太地區第三名，近十年成長達25.6倍，超越全球市場同期之4.6倍。台灣ETF市場不僅具備強勁的成長動能，更有廣泛的散戶參與基礎及完整的產業生態系，投資人結構亦呈現年輕化趨勢，30歲以下投資人占比已超過25%，顯示ETF已成為年輕世代資產配置的重要工具。

為持續強化市場競爭力，證交所今年初已成立專責的金融商品部，全面整合商品研發、制度優化及投資人教育等業務，提供發行人更完善的服務，並持續研議創新商品，同時精進ETF資訊服務及申贖作業平台，提升市場運作效率。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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