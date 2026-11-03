台新00416A今掛牌 迎中小股大行情

台新投信指出，台股AI公司獲利激增，分析師持續上修台股獲利，預估2026年及2027年台股EPS成長率分別高達67.2%與29.7%，將助攻台股持續挑戰新高點；獲利成長性較高的中小型企業，股價爆發力遠遠超越大盤及權值股，近三年台股漲幅前30名，皆為股本80億元以下的股票，如奇鋐、台光電、旺矽、台燿。具AI供應鏈優勢的台灣中小型股將引領台股往前衝，國內首檔中小股主動台股ETF「台新臺灣中小主動式ETF基金」（00416A）今（3）日掛牌，迎接中小股大行情。

美國傳奇經理人彼得．林區曾說，小公司若把訂單轉為獲利，可放大成長率與估值重估空間。小型企業擁有更大的成長空間與報酬潛力，從績效來看，中小股表現確實相對亮眼。Lipper統計，國內中小股票型基金2025年平均報酬達47%，較加權指數高出17個百分點，優於國內一般股票型基金的平均報酬43%；2026年以來，國內中小股票型基金平均報酬高達97%，較加權指數的報酬率大幅超出35個百分點，優於國內一般股票型基金的平均報酬85%。

台新臺灣中小主動式ETF基金（00416A）經理人沈建宏表示，北美四大CSP業者資本支出持續上修，Google 2026年資本支出預期上修至1,950億至2,050億美元，並預告2027年資本支出將顯著增加，以因應AI需求成長與產能擴充，反映AI與雲端基礎設施投資加速。晶片龍頭Nvidia將與6家大型投資機構合作建立AI算力融資平台，目標未來幾年超過5,000億美元資金投入GPU、資料中心、電力及相關基礎設施。許多台灣中小股均為AI供應鏈的隱形冠軍，布局台股中小主動式ETF可提高勝率。

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