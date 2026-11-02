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00943配發0.35元！年化配息率高達20.5% 11月16日最後買進日

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

兆豐投信2日正式發布兆豐電子高息等權ETF（00943）最新收益分配公告，每單位配發0.35元，以2日收盤價20.45元計算，單月殖利率約1.71%，年化配息率高達20.5%。00943的除息交易日定於11月17日。欲參與本次除息行情的投資人，最晚須於11月16日前買進，投資人可依自身的資產配置，提前規劃布局。

AI浪潮持續引領台灣電子產業蓬勃發展，然而隨著台股位處相對高檔，市場波動也可能隨之加劇。在AI長線需求強勁、短線資金輪動加速的環境下，投資人如何兼顧科技股的成長性與資產配置的防禦力，已成為當前市場的熱議焦點。其中，主打結合電子產業成長契機、股息收益與「等權重」配置策略的兆豐電子高息等權（00943），為投資人提供不同於傳統市值型ETF的選擇。

根據臺灣集保結算所統計，00943自10月以來受益人數成長幅度高達50%，不僅遠超同類型ETF 1.3%的微幅增長，更是台股高股息ETF中成長相對顯著的焦點，展現超高人氣。隨之而來的配息行情也備受矚目。

00943經理人吳朋鴻指出，近期科技產業發展，AI仍是支撐電子股基本面的重要動能。台積電（2330）最新公布第3季財報，單季獲利再創歷史新高，年增約69%，顯示先進製程及AI相關需求持續成長。不過，隨著全球科技股累積一定漲幅，市場也開始重新檢視AI資本支出的實質效益、企業獲利能力及股價評價。在這樣的背景下，資金開始在半導體、伺服器、電子零組件等不同的科技次產業之間加速輪動，意味著電子股未來的表現將有機會更加分化，不再僅由少數大型權值股獨攬大局。

當電子產業步入多元成長與輪動的階段，「等權重」策略的優勢便能顯現。該策略有助於提高投資組合對不同潛力企業表現的參與度，避免過度集中單一權值股。以00943目前配置為例，前十大持股涵蓋資訊服務業，如精誠資訊（6214）、敦陽科技（2480）、零壹科技（3029）；與不斷電系統（UPS）與軍工電腦如碩天科技（3617）、神基（3005）等。

對於認同台灣科技產業長線發展的投資人而言，除了傳統的市值加權策略外，兼具電子成長、股息收益與等權重配置三大特色的兆豐00943，會是評估ETF投資策略時，值得納入考量的優質選項。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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