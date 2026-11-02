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00982A 第六次配息公告 年化配息率逾15% 最後買進日11月16日
群益投信官網最新配息公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）公告第六次配息資訊，繼今年5月提升配息後，本次再度提高配息金額，預估每股配發金額0.78元，相較前次成長近22%，改寫新高。以11月2日收盤價20.65元來推算，預估單次配息率約3.78%，年化配息率約15.11%。
00982A本次除息日訂於11月17日，收益分配發放日則訂於12月11日。投資人如果想參與00982A本次領息，最晚需在11月16日買進。
據了解，00982A為本土投信首檔發行的主動式台股ETF，採取質、量化策略來選股，持股涵蓋大型成長股的增長潛勢，也掌握中小型潛力股的投資契機，並因應不同市況機動調整投資組合內容來應對，以助投資人靈活掌握台股全產業輪動表現。
00982A從2025年5月下旬掛牌以來，累積含息報酬率逾130%，表現亮眼。在配息方面，00982A最新一次配息再創新高，年化配息率逾15%，已連續三季配息率突破10%，創季配型主動式ETF紀錄。值得注意的是，00982A還達成次次填息的紀錄，讓超過17.6萬名投資人息利雙收。
法人指出，今年來台股受惠於AI題材持續火熱而表現亮眼、屢創新高，但過程中也經歷了美伊衝突、聯準會（Fed）政策路徑難料、AI股估值疑慮等挑戰。在資金輪動加速的環境中，更加突顯主動操作、動態調整持股的重要性，因此主動式台股ETF續獲市場關注，發行檔數已突破20檔。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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