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00949配息3.02元創日股ETF高息話題 年化配息率飆到13.6%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
日股示意圖。歐新社
日股示意圖。歐新社

近期全球科技股波動加劇，市場資金開始重新檢視投資組合的風險分散與收益來源。日股ETF配息表現也成為市場關注焦點，其中復華日本龍頭（00949）最新宣布配發每受益權單位3.02元，年配息率高達13.6%，不僅展現亮眼的收益表現，更寫下台灣掛牌日股ETF的配息新紀錄，為追求現金流與海外市場布局的投資人提供新選擇。

過去台灣掛牌的日本股票ETF，多以追蹤日本主要股價指數、掌握日股長期成長機會為訴求，配息並非市場關注的主要焦點。相較之下，00949此次宣布配發3.02元，以推估年配息率超過13%的水準來看，明顯有別於過往日股ETF的配息表現，此次配息因此格外受到矚目。

值得注意的是，近期美國大型科技股及AI相關族群受到市場對企業資本支出、獲利成長與評價水準的重新檢視，股價波動明顯加大。在全球股市連動性提高的環境下，投資人若過度集中於單一市場或科技產業，投資組合可能承受較大的短期波動。因此，透過不同國家與產業的資產配置分散風險，重要性也隨之提升。

日本股市近年受惠於企業治理改革、股東報酬意識提升，以及企業積極推動資本效率改善，逐漸吸引國際資金關注。相較於高度集中在少數大型科技企業的投資組合，日本市場涵蓋金融、工業、消費、汽車及電子等多元產業，可作為投資人拓展海外股票配置的選項之一。

市場人士指出，對於已持有美股科技ETF、台灣科技型ETF或AI相關投資部位的投資人而言，適度納入日股ETF，不僅有助於拓展投資區域，也能增加不同產業與企業獲利來源的曝險。若搭配具備配息機制的產品，更可兼顧海外股市參與及現金流需求，提升投資組合的配置彈性。

不過，投資人仍須留意，ETF配息率並不等同於投資報酬率，單次高額配息也不代表未來能持續維持相同水準。評估日股ETF時，除觀察配息金額與年化配息率外，也應綜合考量基金淨值變化、配息來源、總報酬表現、匯率風險及標的指數特性，避免單純以高配息率作為投資依據。

整體而言，在科技股波動加劇、全球資產配置需求升溫之際，00949此次以3.02元配息及突破13%的年配息率，為台灣日股ETF市場帶來新的高息話題。對於希望降低單一市場集中風險、同時尋求海外股市成長機會與現金流的投資人而言，日股ETF值得納入中長期資產配置的觀察名單。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 日股 ETF

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