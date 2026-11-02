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00878擬配1.25元、3.59%創新高 今年配息季季高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
高股息ETF再傳出好消息。台股示意圖。聯合報系資料照
高股息ETF再傳出好消息。台股示意圖。聯合報系資料照

高股息ETF再傳出好消息，國泰永續高股息（00878）配息再創高。根據國泰投信2日公告，國泰永續高股息第4季預估每受益權單位配息金額1.25元，不僅較上季1.01元成長23.76%，更創下自2020年成立以來最高紀錄。

觀察國泰永續高股息今年前三次分別是2月配息0.42元、5月配息0.66元、8月配息1.01元，第4季預估配息1.25元，配息呈現「季季向上」。以2日收盤價34.80元計算，換算單季配息殖利率3.59%，預計將有171萬人可望領到國泰永續高股息大紅包。

國泰永續高股息實際配息金額將在11月12日公告，並在11月17日除息，想參與配息的投資人，最晚在11月16日前買進並持有，領息日在12月11日。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 國泰投信 高股息ETF

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