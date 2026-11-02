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49萬股民注意！00929配息0.38元 年化配息率突破16%

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

復華台灣科技優息ETF（00929）最新宣布每受益權單位配發0.38元，延續近期高配息水準。以2日收盤價水準估算，單次配息換算的年化配息率已突破16%，在高股息ETF市場再度引發關注。

值得注意的是，根據復華投信官網揭露的基金資料，00929目前累積的資本損益平準金仍相當豐厚，達11.52元，推算應多為今年6月換股實現的資本利得，若以每月配息0.38元進行簡單換算，帳面金額相當於超過兩年半的配息水準，顯示基金仍具有一定的配息底氣。

除了配息率亮眼，00929的淨值結構同樣值得觀察。ETF專家表示，根據復華投信官網截至10月30日揭露的資料，00929每受益權單位資本損益平準金約11.52元，若除以每月配息0.38元計算，相當於約30.3個月、約兩年半的配息金額。

不過，投資人也應留意，高配息率並不等於高投資報酬率。ETF除息後，基金淨值及市場價格通常會相應調整，配息本身並不會額外創造投資收益。評估00929的長期投資價值，除了觀察配息金額及年化配息率，更應將含息總報酬、基金淨值走勢及配息來源納入考量。

觀察市場熱度，根據集保中心每周受益人數數據，10月2日-10月30日間00929共增逾30,399位受益人，顯示市場投資人對現金流需求仍高，八大公股行庫10月以來亦買超23.3億元。

整體而言，00929此次再度配發0.38元，不僅使單次配息推算的年化配息率達16%，官網揭露的高額資本損益平準金也成為市場評估其配息續航力的重要指標。未來若台股科技類股持續提供投資收益，將有助於支持基金的配息能力；反之，若市場出現較大幅度修正，基金的可分配收益及配息政策也可能面臨調整。

00929除息日預計在11月18日，最後買進日落在11月17日，本次配息發放日預計為12月14日，欲參與本次除息行情之投資人，請於最後買進日前伺機進場布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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