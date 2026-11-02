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00406A連兩日成交量破百萬張！ETF占前十8席 外資反手買超群創、友達

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

美股重挫衝擊台股，11月首個交易日開低收低，集中市場指數盤初一度急殺812.73點，下探44,399.10點，隨後在聯發科（2454）、鴻海（2317）、台達電（2308）等權值股翻紅帶動下，跌點一度收斂至約55點，盤中高低震盪達757.07點，終場仍下跌291.69點，收在44,920.14點，成交值縮減至7,588.75億元。

從成交量前十名來看，ETF仍是市場交易主力，合計占據八席，僅友達（2409）、群創（3481）兩檔個股進榜。其中，主動中信台灣收益（00406A）成交量連兩日突破100萬張，以101萬2,729張高居全市場第一，成交金額達86.56億元；群益臺灣加權正2（00685L）成交27.2萬張排名第二，元大台灣50正2（00631L）則以20.26萬張排名第四。

值得注意的是，成交量前十名中，正向槓桿ETF與反向ETF同時上榜。00685L、00631L當日分別下跌0.62%、0.97%，元大台灣50反1（00632R）則上漲0.3%。

個股方面，面板雙雄友達、群創同步進入成交量前十，並同步獲外資反手買超。友達成交量達22.04萬張，排名第三，股價小漲0.33%，收30.75元；群創成交量14.51萬張，排名第八，股價上漲4.70%，收44.55元。外資2日買超群創2.66萬張，居上市個股買超榜首，友達也獲買超1.24萬張，排名第四。

若回看面板雙虎10月籌碼，兩檔都遭法人調節。友達10月遭三大法人賣超60.41萬張，其中外資就賣超達56.69萬張；群創則遭三大法人賣超15.97萬張，包括外資賣超15.3萬張。進入11月首個交易日，兩檔同步轉為買超，後續是否延續回補，仍有待觀察。

成交值前十名則以台積電（2330）798.58億元居冠，股價下跌40元、跌幅1.69%，已連三日收低。聯發科（2454）成交值464.51億元排名第二，股價上漲1.4%；台達電（2308）成交值276.81億元排名第三，上漲1.5%；南亞（1303）成交值250.32億元排名第四，上漲1.69%。此外，欣興（3037）、穩懋（3105）及日月光投控（3711）也收紅。

相較之下，創意（3443）下跌4.58%，台燿（6274）下跌4.35%，國巨*（2327）下跌0.7%。成交值前十名個股漲跌互見，電子權值、半導體及相關供應鏈表現分歧。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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