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00934配息0.5元 年化配息率逾20% 17日除息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中信成長高股息ETF（00934）2日公布配息。示意圖／AI生成。
中信成長高股息ETF（00934）2日公布配息。示意圖／AI生成。

中信成長高股息ETF（00934）2日公布配息，每單位擬配發0.5元，以2日收盤價29.22元計算，年化配息率逾20%。

中國信託投信表示，近期市場波動劇烈，投資人擔憂AI巨頭大舉投資AI基礎建設卻無法回收，加上地緣政治以及美國期中選舉的不確定因素仍干擾市場，導致科技股回檔震盪。然而台股長線基本面並未改變，透過持股多元、兼顧成長與股息的高股息ETF，投資人可以在穩定領息的同時，參與台灣企業的長期成長機會。

00934經理人張圭慧表示，美國科技巨頭仍在持續擴大人工智慧（AI）相關投資，台灣供應鏈的長期成長方向沒有改變。台股近期的修正，比較像漲多之後的正常整理，不代表基本面出現轉折。不過，美國期中選舉結果、利率走勢等不確定因素還沒消除，短線震盪可能持續一段時間。

張圭慧建議，投資人不必急著追高，也不用因為短線下跌而過度恐慌。投資人可以利用股價拉回時，用定期定額或分批進場的方式布局，降低進場時間點帶來的風險。透過持股多元、兼顧成長與股息的高股息ETF，投資人可以在尋求穩定收益機會的同時，也能參與台灣企業的長期成長。

張圭慧認為，高股息ETF的投資不應只看當期配息高低，更重要的是企業獲利能否持續成長，這才能支撐後續的長期成長。00934結合「成長」與「股息」兩大選股方向，希望在參與台股產業成長趨勢的同時，也照顧到投資人的收益需求。

展望後市，張圭慧認為，AI與科技創新仍是台股中長期的重要成長動能。但隨著股價評價墊高，加上國際政治經濟情勢變化，市場波動可能升高。對投資人來說，與其追逐短期的高配息率，不如透過分批布局或定期定額，兼顧成長機會與現金流需求，穩健參與台股的長期發展。

根據中國信託投信官網，00934本次除息交易日為11月17日，配息發放日為12月11日。想參與本次配息的投資人，須在11月16日（含）以前買進並持有。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 除息 高股息ETF

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