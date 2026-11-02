0050、0056領24檔台股ETF創高 力抗外資近兆元賣壓

台股ETF買氣愈跌愈勇，截至上周再由元大台灣50（0050）領軍24檔台股ETF投資人數改寫新高，力抗外資十月賣超近兆壓力，包括0050、元大高股息（0056）分別改寫374萬、175萬投資人數紀錄。

根據集保結算所截至10月30日，元大台灣50、元大高股息投資人數分別月增20.1萬、9.1萬，總人數374.1萬、175.2萬霸榜ETF人氣冠、亞軍，其他改寫新高依序為凱基台灣TOP 50（009816）的99.2萬人、主動中信台灣收益（00406A）的45.5萬人、國泰台灣科技（00881）龍頭的41.2萬人。

人氣同步反映資金買氣， 10月來元大台灣50淨申購金額達1,402.8億元，為今年以來第四度單月吸金逾千億，同步拿下台股ETF最強吸金王，展現人氣、資金雙強實力；元大高股息（0056）單月淨申購亦達446.2億元為高股息第一。

法人分析，台股ETF投資人面對台股大跌，展現成熟操作策略，相較追高殺低，更傾向在拉回時集中承接。元大台灣50擁有絕不錯過大盤漲勢的特性，統計前波2026年7月30日低點至10月6日高點，報酬率達24.6%；若自2025年4月9日關稅恐慌低點布局，後續波段報酬更達227.5%。

至於元大高股息採用市場獨有的「預測未來殖利率」選股邏輯，等同納入企業成長性因子，在AI產業成長動能強勁之際，有望兼顧收益與資本利得。統計今年以來，元大高股息含息報酬率超過68%，甚至完勝所有主動式ETF同期間報酬，展現高息收、高成長的雙重優勢。

法人指出，台股修正引導資金往具代表性的指數型商品集中，而非仰賴選股報酬的主動式ETF，顯示投資人已趨避難以預測的選股風險，更青睞透過市值型指數策略，穩定參與台股指數長期向上行情。

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