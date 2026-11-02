0050、006208選哪檔！100萬元內扣差459元 雷龍慢步揭關鍵差異

元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）都是熱門市值型ETF，兩者追蹤相同指數、持有50檔成分股，長期績效也相當接近。不過，財經創作者「雷龍慢步」指出，兩檔ETF在基金規模、內扣費用及交易流動性上仍有差異，加上006208規劃進行1拆8分割，也讓投資人重新關注究竟該選哪一檔。

根據截至2026年10月29日的統計，0050基金規模約2.50兆元，經理費0.0680%、保管費0.0270%；006208規模約4,639億元，經理費0.1109%、保管費0.0300%。兩檔皆採半年配息，但0050在基金規模與費率方面相對具有優勢，交易也較活絡。

若將經理費與保管費合計，0050約為0.0950%，006208則為0.1409%。以投入100萬元試算，一年費用分別約950元與1,409元，相差459元。雷龍慢步認為，單年差距看似不大，但長期持有20至30年，累積成本仍值得留意。不過，隨著006208基金規模增加，未來平均費率也可能進一步下降。

至於006208規劃1拆8，若順利完成相關程序，分割後每單位價格將降為原本的八分之一，持有單位數則等比例增加，有助降低整張買進門檻，讓小資族更容易配置資金。但雷龍慢步提醒，分割不會直接增加投資人的資產價值，也不代表006208就一定比0050更值得買。

雷龍慢步指出，0050具備規模大、費率較低及流動性佳等優勢，006208則有望透過分割降低整張交易門檻，但兩者都高度集中台灣大型權值股，同樣承受市場波動與產業集中風險。若原本已持有006208，也不必只因0050費率較低就急著換股，還須考量手續費、證券交易稅及買賣價差等成本。

對長期投資人而言，0050與006208的核心投資內容相近，與其過度糾結短期績效差距，更重要的是選擇符合自身資金規模與交易習慣的標的，並維持長期投入紀律。尤其006208分割後改變的是交易門檻，而非基金本身的投資價值，不能單憑股價變低就判斷更便宜。

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