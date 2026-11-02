00951配息2元創新高 年化配息率13%、16日除息

根據台新投信官網最新公告，台新日本半導體（00951）11月預估將配息2元，不僅創下2024年7月成立以來的新高紀錄，更較前次配息金額0.16元大幅調升11.5倍，若以2日收盤價15.37元計算，單次現金殖利率高達約13.01%，穩居今年以來單次配息殖利率最高的日股ETF王座。台新日本半導體（00951）將於11月16日除息，11月13日為最後買進日，有意參與此次除息的投資人，將在12月4日領息。

台新日本半導體ETF（00951）經理人邱麒安表示，雖然日本半導體市況近期隨全球科技股修正而跌幅明顯，但這也為長線投資人創造了絕佳的逢低買進時機。隨著AI與高速運算需求持續擴張，加上日本首相積極落實振興財政，大規模補強在地半導體自主供應鏈，高純度的日本半導體材料與設備廠將迎來長線復甦，日本半導體股近期的回檔正是結構性布局的黃金買點。

展望日股後市，邱麒安指出，日本第3季大型製造業景氣信心指數自22攀升至24，連續六季上升，為2018年第1季以來最高；預估第3季營收年增4.1%，為2022年第4季以來最高；預估第3季淨利年增2.6%，主要受製造業淨利大幅成長13.7%推升。在景氣好轉下，日本家庭股票資產暴增，第2季日本家庭持有金融資產達2,519兆日圓，年增11%，其中股票年增47%，投資信託年增37%，皆創歷史新高，提供日股後市上攻助力。

法人指出，在AI先進製程設備需求不墜、日本政府政策大力扶持的利多護航下，日本半導體股逢低提供投資人極佳的進攻立足點。對於追求資產成長同時又渴望享有高殖利率收益的投資人而言，台新日本半導體（00951）是當前配置日股資產、參與除息行情的首選利器。

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