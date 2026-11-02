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00980A配息0.688元！年化配息率12.08％ 外資狂賣台股近兆元後市受關注

聯合新聞網／ 綜合報導
主動野村臺灣優選（00980A）預估每單位配息0.688元，年化配息率12.08%，預計11月17日除息、12月11日發放。記者林俊良／攝影
主動野村臺灣優選（00980A）預估每單位配息0.688元，年化配息率12.08%，預計11月17日除息、12月11日發放。記者林俊良／攝影

外資10月大舉賣超台股9,943.17億元，創下歷史單月最高紀錄，台股也從一度逼近5萬點的「光輝十月」，轉為震盪走弱的「悲傷十月」。面對市場劇烈波動，主動野村臺灣優選（00980A）今（2）日公告第一階段收益分配，每受益權單位預估配發0.688元，以今日收盤價22.79元計算，單次配息率約3.02%、年化配息率12.08%，除息交易日為11月17日，最後買進日為11月16日，預計12月11日發放。

回顧歷史數據，觀察2020年以來、排除今年10月的十大外資單月賣超月份，平均賣超金額達4,655.27億元，加權指數當月平均下跌4.95%，但六個月後平均總報酬達17.48%。野村投信指出，外資集中賣超容易加劇短線波動，但中期走勢仍須回歸企業獲利與產業基本面，投資人可在震盪期間重新檢視布局機會。

00980A基金經理人游景德表示，今年台股較大幅度的震盪集中在4月、7月及10月，市場主要關注AI投資成本、融資壓力及科技巨頭資本支出的延續性。不過，最新財報顯示雲端與AI需求仍持續成長，五大雲端服務供應商（CSP）明年資本支出預估上修至1.3兆美元，顯示AI基礎建設投資仍具成長動能，但高利率及部分企業自由現金流承壓的風險仍須留意。

游景德進一步指出，野村投信內部股票池預估，2026年企業每股盈餘年增率已上修至80.3%，並連續十個月調升。隨著新一代AI平台Vera Rubin預計於今年第四季末至明年第一季初進入量產，伺服器滑軌、ABF載板及散熱等台灣供應鏈有望持續受惠。面對個別企業訂單與產品規格調整帶來的市場波動，投資人可透過定期定額或分批布局，降低單一時間點進場的風險。

00980A成立於2025年4月22日，為台股首檔主動式ETF，採季配息機制，目前受益人數達71,476人，較去年同期成長129.68%。基金透過基本面研究與量化分析，依企業獲利前景及評價變化動態調整持股。隨著外資賣壓與AI產業成長預期持續拉鋸，後續台股能否回穩，仍須觀察科技巨頭資本支出、企業獲利及供應鏈訂單的實際表現。

2020年以來外資當月賣超Top 10 加權指數當月與六個月後平均表現

年月

賣超金額（新台幣億元）

加權指數

賣超當月表現

六個月後表現

2026年10月-9943.17-5.69%未滿
2026年3月-9682.13-10.25%53.14%
2026年7月-7389.27-5.92%未滿
2026年6月-6017.973.51%未滿
2025年3月-4656.22-10.02%27.86%
2025年11月-3748.96-2.15%62.58%
2020年3月-3591.45-13.81%32.80%
2024年7月-3502.55-2.65%6.73%
2024年11月-2729.45-2.44%-3.65%
2022年3月-2639.800.43%-20.93%
2022年4月-2594.93-6.17%-18.70%
平均-4655.27-4.95%17.48%

資料來源：Bloomberg、證交所資料。統計2020年以來外資單月賣超金額前十大月份之加權指數當月與6個月後總報酬（＝期末總報酬指數／期初值－1），統計期間2019/12/31至2026/10/30，台幣計價，2026年10月不納入平均計算。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00980A主動野村臺灣優選 季配息 外資

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