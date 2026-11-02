009831不只押半導體！電力、算力、軟體全面布局 掌握AI長線成長

全球人工智慧發展重心正從前期的基礎伺服器建置，逐步邁向以技術落地與商業化盈利為核心的全新競爭階段。富蘭克林華美投信針對此產業趨勢推出的「FT核心AI電力算力ETF（009831）」，跳脫以往單一側重晶片硬體的框架，以全方位的架構切入新一輪科技長線商機。

回顧整體科技產業推進歷程，從最初由亞馬遜、微軟、Google等雲端服務巨頭（CSP）擴大資本支出採購伺服器與半導體元件開始，台系供應鏈已充分掌握了初期的代工與零組件成長紅利。

然而，隨著算力模型逐步成熟，市場關注焦點正轉向終端代理系統（AI Agent）、軟體演算法優化以及多模態商業應用的實質變現能力；在此同時，大規模運算中心引發的巨額能耗，更讓電力基礎建設躍升為擴建算力時不可或缺的核心瓶頸。

在這樣的產業脈絡下，009831在指數設計上完整覆蓋了自能源底層至終端應用的完整鏈條，主要配置涵蓋三大核心主軸：

關鍵能源與基建（約40%）

著眼於科技巨頭自建資料中心所引發的專屬電力缺口，深入佈局小型模組化反應爐（SMR）、鈾礦原料供應商（如Cameco）與關鍵電力設備大廠（如Eaton），鎖定AI擴產專用的能源供應商。

高階算力核心（約40%）

掌握具備高毛利與技術壟斷優勢的半導體核心及專屬運算架構。

終端商業應用（約20%）

鎖定演算法模型開發與能將算力轉化為實質營收的高階軟體應用商。

除了產業覆蓋全面，009831在機制設計上亦採取「不配息（累積型）」策略。對於處於高成長階段的科技型資產而言，將收益持續留在基金淨值中全額滾入再投資，能有效發揮複利效益，避免投資人因領取股息而稀釋本金規模，同時亦減少股利所得所延伸的稅務負擔，更貼合追求中長期資本增值的投資導向。

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