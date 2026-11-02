股票要像房地產一樣長抱！專家點名009826 全球分散降低投資風險

把股票當成房地產長期持有

許多投資人投資股票都是想要短期發財，一小段時間看不到大賺就會賣出持股，這種短進短出聽明牌買股票是日常生活中常見的現象，難怪那麼多人投資股票賺不到錢，甚至成為被收割的韭菜！

買房置產則不然，小心翼翼、再三考慮，買了之後肯定會視為珍寶永遠不賣。

所以投資股票如果可以用買進房地產的心態，就不會在市場漲跌的誘惑或壓力下輕易賣出持股，才能完整賺到市場長期向上的總報酬加上複利！

至於買什麼標的？不建議個股，因為風險太大，也不建議單一國家ETF，因為會有地緣政治或產業集中的風險，最建議分散全世界，買進所有國家與產業股票的標的，例如貝萊德世界股票（009826），這樣就可以穩定地像持有房地產一樣堅定不移。

還有一個要點是「重押」，買房置產是將大筆資金重押在一檔標的，股票市場唯一值得押身家的只有廣泛分散到全世界的標的，因為重押個股或單一國家的風險很大，稍有不慎，整個資產損失非常巨大，只有分散全世界才是穩當安全又省事省心神的最佳投資決策！

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